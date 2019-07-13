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В Николаеве пьяные экс-нацгвардейцы избили "копа" (видео)

STYLERЖизнь    13.07.2019 - 17:14
В Николаеве пьяные экс-нацгвардейцы избили "копа" (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Дебоширы в момент инцидента назвались военнослужащими

В Николаеве бывшие нацгвардейцы устроили пьяный дебош в одном из кафе и избили полицейского. В результате инцидента вечером 12 июля пострадавшего пришлось доставить в больницу. Нападавшие задержаны. Об этом сообщает местное издание "Новости-N".

Конфликт произошел в заведении на ул. Потемкинская. Посетители стали буянить, после чего на место вызвали экипаж патрульной полиции. Двое мужчин в пьяном состоянии заявили, что они являются военными-контрактниками, вели себя агрессивно и пытались спровоцировать драку. В момент, когда "коп" отвернулся, один из них ударил правоохранителя кулаком по голове. 

Обоих молодых людей задержали и доставили в райотдел полиции. Вскоре после этого к участку подъехало несколько авто с офицерами в форме Нацгвардии.

В Николаеве пьяные экс-нацгвардейцы избили &quot;копа&quot; (видео)

Фото: novosti-n.org

Также приехала мама одного из задержанных. Женщина также вела себя агрессивно и прогнала журналиста, который проводил съемку.

Как выяснилось, дебоширы уже не являются военными. Ранее они проходили службу в в/ч 3039 (дислоцируется в Николаеве), но были уволены год назад по окончании срока действия контракта. 

 Видео: YouTube / Новости-N

Как сообщалось ранее, 7 июля в Киеве внедорожник Nissan Patrol с четырьмя военными влетел на крышу легкового автомобиля Volkswagen Jetta и остановился на капоте. В салоне разбитого автомобиля вместе с водителем находился также девятилетний ребенок. После ДТП военные открутили номера на авто и скрылись. 

Также мы писали о том, что недавно под Винницей сотрудники полиции издевались над задержанным мужчиной. Его били дубинкой и заставили приседать в отделении полиции. В сети показали видео инцидента.

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