В Николаеве пьяные экс-нацгвардейцы избили "копа" (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Дебоширы в момент инцидента назвались военнослужащими

В Николаеве бывшие нацгвардейцы устроили пьяный дебош в одном из кафе и избили полицейского. В результате инцидента вечером 12 июля пострадавшего пришлось доставить в больницу. Нападавшие задержаны. Об этом сообщает местное издание "Новости-N".

Конфликт произошел в заведении на ул. Потемкинская. Посетители стали буянить, после чего на место вызвали экипаж патрульной полиции. Двое мужчин в пьяном состоянии заявили, что они являются военными-контрактниками, вели себя агрессивно и пытались спровоцировать драку. В момент, когда "коп" отвернулся, один из них ударил правоохранителя кулаком по голове.

Обоих молодых людей задержали и доставили в райотдел полиции. Вскоре после этого к участку подъехало несколько авто с офицерами в форме Нацгвардии.

Фото: novosti-n.org

Также приехала мама одного из задержанных. Женщина также вела себя агрессивно и прогнала журналиста, который проводил съемку.

Как выяснилось, дебоширы уже не являются военными. Ранее они проходили службу в в/ч 3039 (дислоцируется в Николаеве), но были уволены год назад по окончании срока действия контракта.

Видео: YouTube / Новости-N

Как сообщалось ранее, 7 июля в Киеве внедорожник Nissan Patrol с четырьмя военными влетел на крышу легкового автомобиля Volkswagen Jetta и остановился на капоте. В салоне разбитого автомобиля вместе с водителем находился также девятилетний ребенок. После ДТП военные открутили номера на авто и скрылись.

Также мы писали о том, что недавно под Винницей сотрудники полиции издевались над задержанным мужчиной. Его били дубинкой и заставили приседать в отделении полиции. В сети показали видео инцидента.