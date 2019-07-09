Под Винницей "копы" жестко поиздевались над задержанным: появилось видео

Сотрудники полиции били задержанного и заставляли приседать
В Винницкой области сотрудники полиции издевались над задержанным мужчиной. Его били дубинкой и заставили приседать в отделении полиции. Видео инцидента выложил пользователь сети Анатолий Качур на своей странице в Facebook.
Автор видео рассказал, что видео снято в Ямпольском отделении полиции. Задержанного били и унижали патрульные Семчук и Бишинская, а также их руководитель - Милевский.
По данным пресс-службы полиции Винницкой области, двух сотрудников патрульной полиции и руководство Ямпольского отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Полицейские под Винницей издевались над задержанным (видео: facebook.com/Анатолий Качур
В данный момент происходит служебное расследование. Все собранные материалы переданы в Государственный бюро расследований для правовой квалификации действий полицейских.
Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
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