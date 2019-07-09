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Под Винницей "копы" жестко поиздевались над задержанным: появилось видео

STYLERЖизнь    09.07.2019 - 10:19
Под Винницей "копы" жестко поиздевались над задержанным: появилось видео
Полицейские под Винницей издевались над задержанным (фото: коллаж РБК-Украина)

Сотрудники полиции били задержанного и заставляли приседать

В Винницкой области сотрудники полиции издевались над задержанным мужчиной. Его били дубинкой и заставили приседать в отделении полиции. Видео инцидента выложил пользователь сети Анатолий Качур на своей странице в Facebook.

Автор видео рассказал, что видео снято в Ямпольском отделении полиции. Задержанного били и унижали патрульные Семчук и Бишинская, а также их руководитель - Милевский.

По данным пресс-службы полиции Винницкой области, двух сотрудников патрульной полиции и руководство Ямпольского отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Полицейские под Винницей издевались над задержанным (видео: facebook.com/Анатолий Качур

В данный момент происходит служебное расследование. Все собранные материалы переданы в Государственный бюро расследований для правовой квалификации действий полицейских.

Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.

  • Попробуйте дать ход этому видео. В Сумах было издевательство над бездомным, так полицейские получили по заслугам;
  • Чем провинился этот парень? Почему так издеваться? Хотелось бы, чтобы это видео увидел наш президент. Чтобы каждый, где бы он ни работал, добросовестно относился к своей работе и не позволял себе унижать людей, чтобы боялись, что за такие поступки могут остаться без работы;

Под Винницей &quot;копы&quot; жестко поиздевались над задержанным: появилось видеоПод Винницей &quot;копы&quot; жестко поиздевались над задержанным: появилось видео

Скриншот с Facebook

  • В шоке!!! Ничего не изменилось!!! Какая на**р реформа?!
  • Ужас ... и такое массово происходит в полиции. Вы бы видели злобу в глазах оперативников, когда адвокат все же пробивается в участок.

Под Винницей &quot;копы&quot; жестко поиздевались над задержанным: появилось видеоПод Винницей &quot;копы&quot; жестко поиздевались над задержанным: появилось видеоСкриншот с Facebook

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