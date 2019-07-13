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У Миколаєві п'яні екс-нацгвардійці побили "копа" (відео)

STYLERЖиття    13.07.2019 - 17:14
У Миколаєві п'яні екс-нацгвардійці побили "копа" (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Бешкетники в момент інциденту назвалися військовослужбовцями

У Миколаєві колишні нацгвардійці влаштували п'яний дебош в одному з кафе і побили поліцейського. В результаті інциденту ввечері 12 липня постраждалого довелося доставити в лікарню. Нападники затримані. Про це повідомляє місцеве видання "Новини-N".

Конфлікт стався в закладі на вул. Потьомкінська. Відвідувачі почали буянити, після чого на місце викликали екіпаж патрульної поліції. Двоє чоловіків у п'яному стані заявили, що вони є військовими-контрактниками, вели себе агресивно і намагалися спровокувати бійку. У момент, коли "коп" відвернувся, один з них вдарив правоохоронця кулаком по голові.

Обох молодиків затримали і доставили до райвідділу поліції. Незабаром після цього до дільниці під'їхали кілька авто з офіцерами у формі Нацгвардії.

У Миколаєві п'яні екс-нацгвардійці побили &quot;копа&quot; (відео)

Фото: novosti-n.org

Також приїхала мама одного із затриманих. Жінка вела себе агресивно і вигнала журналіста, який проводив зйомку.

Як з'ясувалося, бешкетники вже не є військовими. Раніше вони проходили службу у в/ч 3039 (дислокується у Миколаєві), але були звільнені рік тому по закінченні терміну дії контракту.

Відео: YouTube / Новини-N

Як повідомлялося раніше, 7 липня у Києві позашляховик Nissan Patrol з чотирма військовими влетів на дах легкового автомобіля Volkswagen Jetta і зупинився на капоті. У салоні розбитого автомобіля разом з водієм знаходилася також дев'ятирічна дитина. Після ДТП військові відкрутили номери на авто і зникли.

Також ми писали про те, що нещодавно під Вінницею співробітники поліції знущалися над затриманим чоловіком. Його били кийком і змусили присідати у відділенні поліції. У мережі показали відео інциденту.

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