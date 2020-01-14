В Николаеве обстреляли трамваи с пассажирами: все детали и фото

В Николаеве хулиганы разгромили два трамвая (фото: коллаж РБК-Украина)

В Николаеве разбили окна в двух трамваях

В понедельник, 13 января, в Николаеве неизвестные разбили окна во время движения в двух трамваях. Транспортники говорят, что это был обстрел. Во время инцидента в одном из трамваев находился пассажир, а в другом – был только водитель. Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.

Инцидент произошел в районе улиц Гражданская и Кузнецкая. Информация об этом событии поступила полиции около 16:00. При этом на предприятии "Николаевэлектротранс" сообщили, что в 17:10 полиция так и не приехала на место происшествия.

В Николаеве хулиганы разгромили два трамвая (фото: facebook.com/nikeltrans)

Позже сотрудники полиции все же прибыли в депо, куда были отправлены вагоны для восстановления. На месте инцидента также работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала все обстоятельства инцидента.

В Николаеве хулиганы разгромили два трамвая (фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Полиция узнает, чем именно были разбиты окна и есть ли свидетели этого хулиганства.

В Николаеве хулиганы разгромили два трамвая (фото: facebook.com/nikeltrans)

После разгрома окон в салоне вагонов трамваев было много разбитого стекла. В депо провели уборку и будут менять окна.

В Николаеве хулиганы разгромили два трамвая (фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Напомним, что во Львове обстреляли пассажирский автобус, который осуществлял рейс из спального района Сыхов в центр города. Местный житель рассказал, что когда он сидел в автобусе, то в окно выстрелили возле общежития. В полиции заявили, что выстрел был сделан из пневматического оружия.