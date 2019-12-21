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Во Львове обстреляли пассажирский автобус: фото и видео инцидента

STYLERЖизнь    21.12.2019 - 19:06
Во Львове обстреляли пассажирский автобус: фото и видео инцидента
Во Львове открыли стрельбу по пассажирскому автобусу (фото: pixabay.com)

Во Львове неизвестные открыли стрельбу по автобусу

Сегодня, 21 декабря, во Львове около 7:35 пассажирский автобус, который следует по маршруту 4А, попал под обстрел. Неизвестные обстреляли автобус, который ехал из спального района Сыхов в центр города. Об этом сообщил местный житель Назар Радченко в Facebook.

Мужчина рассказал, что утром он ехал на работу и сидел на месте возле окна, в которое был осуществлен выстрел. По словам жителя Львова в окно автобуса выстрелили, когда он проезжал возле общежитий.

Во Львове обстреляли пассажирский автобус: фото и видео инцидентаВо Львове обстреляли пассажирский автобус: фото и видео инцидента

Во Львове открыли стрельбу по пассажирскому автобусу (фото: facebook.com/Назар Радченко)

Полиция Львовской области установила, что выстрел был произведен из пневматического оружия. Шарик попал в боковое окно автобуса и пробил его насквозь.

Во Львове обстреляли пассажирский автобус: фото и видео инцидентаВо Львове обстреляли пассажирский автобус: фото и видео инцидента

Во Львове открыли стрельбу по пассажирскому автобусу (фото: facebook.com/Назар Радченко)

Мужчина, сидевший рядом, не пострадал, но отметил, что все стекло чуть не посыпалось на него после этого выстрела.

Во Львове открыли стрельбу по пассажирскому автобусу (видео: YouTube)

Правоохранители делают все возможное, чтобы установить личность стрелявшего по автобусу. В данное время решается вопрос правовой квалификации события.

Во Львове открыли стрельбу по пассажирскому автобусу (видео: YouTube)

Напомним, что неизвестные напали на скоростной поезд Интерсити №763 Киев-Одесса и забросали вагоны камнями. Инцидент произошел в Фастовском районе Киевской области.

После этого нападения в четырех вагонах поезда были разбиты шесть боковых окон. Во время происшествия никто из пассажиров поезда не пострадал.

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