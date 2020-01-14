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У Миколаєві обстріляли трамваї з пасажирами: всі деталі і фото

STYLERЖиття    14.01.2020 - 13:12
У Миколаєві обстріляли трамваї з пасажирами: всі деталі і фото
У Миколаєві хулігани розгромили два трамваї (фото: колаж РБК-Україна)

У Миколаєві побили вікна в двох трамваях

У понеділок, 13 січня, в Миколаєві невідомі побили вікна під час руху в двох трамваях. Транспортники кажуть, що це був обстріл. Під час інциденту в одному з трамваїв знаходився пасажир, а в іншому – був тільки водій. Про це йдеться в повідомленні поліції Миколаївської області.

Інцидент стався в районі вулиць Громадянська і Кузнецька. Інформація про цю подію надійшла поліції близько 16:00. При цьому на підприємстві "Миколаївелектротранс" повідомили, що в 17:10 поліція так і не приїхала на місце події.

У Миколаєві обстріляли трамваї з пасажирами: всі деталі і фотоУ Миколаєві обстріляли трамваї з пасажирами: всі деталі і фото

У Миколаєві хулігани розгромили два трамваї (фото: facebook.com/nikeltrans)

Пізніше співробітники поліції все ж прибули в депо, куди були відправлені вагони для відновлення. На місці інциденту також працювала слідчо-оперативна група, яка встановлювала всі обставини інциденту.

У Миколаєві обстріляли трамваї з пасажирами: всі деталі і фотоУ Миколаєві обстріляли трамваї з пасажирами: всі деталі і фото

У Миколаєві хулігани розгромили два трамваї (фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Поліція дізнається, чим саме були розбиті вікна і чи є свідки цього хуліганства.

У Миколаєві обстріляли трамваї з пасажирами: всі деталі і фото

У Миколаєві хулігани розгромили два трамваї (фото: facebook.com/nikeltrans)

Після розгрому вікон у салоні вагонів трамваїв було багато розбитого скла. В депо провели прибирання і будуть міняти вікна.

У Миколаєві обстріляли трамваї з пасажирами: всі деталі і фото

У Миколаєві хулігани розгромили два трамваї (фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Нагадаємо, що у Львові обстріляли пасажирський автобус, який здійснював рейс зі спального району Сихів у центр міста. Місцевий житель розповів, що коли він сидів у автобусі, то в вікно вистрілили біля гуртожитку. У поліції заявили, що постріл був зроблений з пневматичної зброї.

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