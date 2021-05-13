В Николаеве обнаружили мертвым пропавшего без вести бизнесмена: следствие продолжается (фото)
В Николаеве обнаружили тело 55-летнего бизнесмена Олега Полякова, пропавшего без вести 9 мая. Теперь экспертиза будет устанавливать причины смерти мужчины.
Об этом 13 мая передали в пресс-службе полиции Николаевской области.
Погибшего нашли оперативники управления уголовного розыска во время отработки акватории реки Ингул в ходе проведения поисковых работ. Тело находилось в водоеме в камышах возле микрорайона Ракетное Урочище.
Правоохранители продолжают следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и найти возможных причастных к трагедии.
Останки отправили на судмедэкспертизу.
Пропавшего без вести николаевского бизнесмена Полякова обнаружили через четыре дня мертвым (фото: mk.npu.gov.ua)
Перед этим семья бизнесмена заявила о готовности заплатить 100 тысяч гривен за информацию, которая бы помогла найти пропавшего мужчину.
Высказывались предположения, что место нахождения Полякова могло быть в районе Метро, Национального университета кораблестроения, или в гаражных кооперативах.
В Николаеве в водоеме обнаружили тело бизнесмена Олега Полякова (фото: mk.npu.gov.ua)
Олег Поляков занимался строительным бизнесом. Живим в последний раз его видели в пять утра 9 мая, когда мужчина ушел из дома по улице Соборной и исчез.
Предприниматель из Николаева Олег Поляков (фото: mk.npu.gov.ua)
Ранее сообщалось, что пропавшего в Карпатах туриста из Киева нашли мертвым через четыре месяца после исчезновения.
Также мы писали о том, что прошлой осенью во Львове убили известного бизнесмена, которого избивали и пытали.