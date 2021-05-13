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В Николаеве обнаружили мертвым пропавшего без вести бизнесмена: следствие продолжается (фото)

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Николаев, Четверг 13 мая 2021 19:05
В Николаеве обнаружили мертвым пропавшего без вести бизнесмена: следствие продолжается (фото) Коллаж РБК-Украина: в Николаеве обнаружили тело пропавшего бизнесмена
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве обнаружили тело 55-летнего бизнесмена Олега Полякова, пропавшего без вести 9 мая. Теперь экспертиза будет устанавливать причины смерти мужчины.

Об этом 13 мая передали в пресс-службе полиции Николаевской области.

Погибшего нашли оперативники управления уголовного розыска во время отработки акватории реки Ингул в ходе проведения поисковых работ. Тело находилось в водоеме в камышах возле микрорайона Ракетное Урочище.

Правоохранители продолжают следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и найти возможных причастных к трагедии.

Останки отправили на судмедэкспертизу.

В Николаеве обнаружили мертвым пропавшего без вести бизнесмена: следствие продолжается (фото)

Пропавшего без вести николаевского бизнесмена Полякова обнаружили через четыре дня мертвым (фото: mk.npu.gov.ua)

Перед этим семья бизнесмена заявила о готовности заплатить 100 тысяч гривен за информацию, которая бы помогла найти пропавшего мужчину.

Высказывались предположения, что место нахождения Полякова могло быть в районе Метро, Национального университета кораблестроения, или в гаражных кооперативах.

В Николаеве обнаружили мертвым пропавшего без вести бизнесмена: следствие продолжается (фото)В Николаеве обнаружили мертвым пропавшего без вести бизнесмена: следствие продолжается (фото)

В Николаеве в водоеме обнаружили тело бизнесмена Олега Полякова (фото: mk.npu.gov.ua)

Олег Поляков занимался строительным бизнесом. Живим в последний раз его видели в пять утра 9 мая, когда мужчина ушел из дома по улице Соборной и исчез.

В Николаеве обнаружили мертвым пропавшего без вести бизнесмена: следствие продолжается (фото)

Предприниматель из Николаева Олег Поляков (фото: mk.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что пропавшего в Карпатах туриста из Киева нашли мертвым через четыре месяца после исчезновения.

Также мы писали о том, что прошлой осенью во Львове убили известного бизнесмена, которого избивали и пытали.

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