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У Миколаєві виявили мертвим зниклого безвісти бізнесмена: слідство триває (фото)

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Миколаїв, Четвер 13 травня 2021 19:05
У Миколаєві виявили мертвим зниклого безвісти бізнесмена: слідство триває (фото) Колаж РБК-Україна: у Миколаєві виявили тіло зниклого бізнесмена
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві виявили тіло 55-літнього бізнесмена Олега Полякова, зниклого безвісти 9 травня. Тепер експертиза встановлюватиме причини смерті чоловіка.

Про це 13 травня передали в прес-службі поліції Миколаївської області.

Загиблого знайшли оперативники управління карного розшуку під час відпрацювання акваторії річки Інгул в ході проведення пошукових робіт. Тіло знаходилося у водоймі в очеретах біля мікрорайону Ракетне Урочище.

Правоохоронці продовжують слідчі дії, щоб з'ясувати обставини події та знайти можливих причетних до трагедії.

Останки відправили на судмедекспертизу.

У Миколаєві виявили мертвим зниклого безвісти бізнесмена: слідство триває (фото)

Зниклого безвісти миколаївського бізнесмена Полякова виявили через чотири дні мертвим (фото: mk.npu.gov.ua)

Перед цим сім'я бізнесмена заявила про готовність заплатити 100 тисяч гривень за інформацію, яка б допомогла знайти зниклого чоловіка.

Висловлювалися припущення, що місце знаходження Полякова могло бути в районі Метро, Національного університету кораблебудування, або в гаражних кооперативах.

У Миколаєві виявили мертвим зниклого безвісти бізнесмена: слідство триває (фото)У Миколаєві виявили мертвим зниклого безвісти бізнесмена: слідство триває (фото)

У Миколаєві у водоймі виявили тіло бізнесмена Олега Полякова (фото: mk.npu.gov.ua)

Олег Поляков займався будівельним бізнесом. Востаннє його бачили о п'ятій ранку 9 травня, коли чоловік пішов з дому по вулиці Соборній та зник.

У Миколаєві виявили мертвим зниклого безвісти бізнесмена: слідство триває (фото)

Підприємець з Миколаєва Олег Поляков (фото: mk.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що зниклого в Карпатах туриста з Києва знайшли мертвим через чотири місяці після зникнення.

Також ми писали про те, що минулої осені у Львові вбили відомого бізнесмена, якого били та катували.

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