У Миколаєві виявили мертвим зниклого безвісти бізнесмена: слідство триває (фото)

У Миколаєві виявили тіло 55-літнього бізнесмена Олега Полякова, зниклого безвісти 9 травня. Тепер експертиза встановлюватиме причини смерті чоловіка.

Про це 13 травня передали в прес-службі поліції Миколаївської області.

Загиблого знайшли оперативники управління карного розшуку під час відпрацювання акваторії річки Інгул в ході проведення пошукових робіт. Тіло знаходилося у водоймі в очеретах біля мікрорайону Ракетне Урочище.

Правоохоронці продовжують слідчі дії, щоб з'ясувати обставини події та знайти можливих причетних до трагедії.

Останки відправили на судмедекспертизу.

Зниклого безвісти миколаївського бізнесмена Полякова виявили через чотири дні мертвим (фото: mk.npu.gov.ua)

Перед цим сім'я бізнесмена заявила про готовність заплатити 100 тисяч гривень за інформацію, яка б допомогла знайти зниклого чоловіка.

Висловлювалися припущення, що місце знаходження Полякова могло бути в районі Метро, Національного університету кораблебудування, або в гаражних кооперативах.

У Миколаєві у водоймі виявили тіло бізнесмена Олега Полякова (фото: mk.npu.gov.ua)

Олег Поляков займався будівельним бізнесом. Востаннє його бачили о п'ятій ранку 9 травня, коли чоловік пішов з дому по вулиці Соборній та зник.

Підприємець з Миколаєва Олег Поляков (фото: mk.npu.gov.ua)