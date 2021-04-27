Через три месяца: пропавшего в Карпатах туриста из Киева нашли мертвым

Сегодня, 27 апреля, в 16:00 спасатели обнаружили тело туриста из Киева, который исчез три месяца назад в Карпатах . Погибший найден в ущелье у ручья у подножия горы Жид-Магура.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС .

После проведения правоохранителями первоочередных следственных действий, тело мужчины будет транспортировано в село Березники Закарпатской области.

В ночь на 14 февраля вблизи сел Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились двое киевлян. Из-за плохой видимости они потеряли друг друга из виду.

Уже в 11: 30 14 февраля поисковой группой ГСЧС был найден один турист, поиски же второго продолжались 21 день - до 5 марта.