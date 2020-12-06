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В Николаеве мужчина с ребенком открыл стрельбу по подросткам

Николаев, Воскресенье 06 декабря 2020 19:47
В Николаеве мужчина с ребенком открыл стрельбу по подросткам
Мужчина с пистолетом (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Николаеве, 6 декабря, мужчина повздорил с подростками, которые катались на скейтах. После конфликта с одним из них он достал травматический пистолет и открыл стрельбу.

По словам очевидцев, скейтеры попросили мужчину пересесть в другое место, поскольку он сидел на скейт-площадке и мешал им. Когда один из парней едва не задел мужчину, выполняя маневр, тот сразу ударил его ногой. Об этом сообщает "Преступности.НЕТ".

Подросток это так просто не оставил и подбежав к мужчине ударил его ногой в ответ. После этого мужчина подошел к детской коляске, возле которой был ребенок, достал пистолет и начал стрелять по парням.

Одна пуля попала подростку в левый бок. Очевидцы происшествия рассказали, что пострадавшего увезла скорая помощь.

В Николаеве мужчина выстрелил в подростка из травмата (видео: YouTube)

В полиции сообщили, что пистолет был травматическим, а раны у подростка не проникающие. Кроме того, молодой человек от претензий к мужчине отказался.

Напомним, в Киеве шесть парней жестко избили 35-летнего мужчину. Прохожий сделал молодым людям замечание за музыку с матерными словами, которую они слушали. Молодчикам это сильно не понравилось, они напали на него и избили до крови.

Ранее неадекваты устроили драку и погоню за маршруткой по Киеву. Все началось с того, что молодые люди попытались войти в общественный транспорт без масок. Водитель и другие пассажиры маршрутки сделали им замечание, однако те отреагировали очень агрессивно.

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