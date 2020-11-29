ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Не пустили без масок: неадекваты устроили драку и погоню за маршруткой по Киеву (видео)

Киев, Воскресенье 29 ноября 2020 09:22
Не пустили без масок: неадекваты устроили драку и погоню за маршруткой по Киеву (видео)
В Киеве пассажиров не пустили в маршрутку без маски (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

После драки пассажиры без масок решили устроить погоню по Киеву за маршруткой

В Киеве в субботу, 28 ноября, несколько молодых людей пытались войти в общественный транспорт без средств индивидуальной защиты. Водитель и другие пассажиры маршрутки сделали мужчинам замечание, однако те отреагировали на него агрессивно. В результате словесной перепалки завязалась драка, которая впоследствии переросла в погоню. Детали инцидента и видео с места происшествия опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Как уточняется, инцидент произошел в районе Лесного массива в Киеве в одном из автобусов 706-го маршрута.

"На Лесном несколько молодых людей пытались залезть в маршрутку #706. Вся их проблема заключалась в том, что один из них отказался надевать маску. Другие пассажиры и водитель сделали им замечания. Слово за слово и началась драка. Их выгнали из маршрутки, но они не сдались - сели в такси и поехали догонять маршрутку", - говорится в сообщении.

Как мы ранее писали, в Киеве на Виноградаре поймали маршрутчика, который ездил без маски и был под кайфом.

Недавно мы писали, что в Харькове полиция "ловила" пассажиров без маски в вагонах метро. В сети показали видео.

Ранее сообщалось, что агрессивный водитель в Киеве силой вытолкнул пассажира из маршрутки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Киевдракамаршруткамаска

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь