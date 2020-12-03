В Киеве шесть парней жестко избили 35-летнего мужчину: причина неожиданная

В Оболонском районе Киева произошла массовая драка возле магазина "Фора" на улице Героев Днепра, 75. Компания из шести парней жестко избила 35-летнего мужчину. Он сделал молодым особам замечание за музыку с матерными выражениями, которую они слушали. Молодчикам это сильно не понравилось и они напали на горожанина и избили его до крови.
Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, потерпевший весь крови ожидал приезда скорой помощи. Сейчас нападавших агрессивных молодых людей разыскивает полиция.
В комментариях украинцы гневно отреагировали на произошедшее и написали, что в наше время страшно кому-то что-либо говорить.
Как мы писали ранее, в Киеве подростки на мотоциклах напали на авто и залили лицо водителя газом.
Также мы сообщали, что в Киеве несколько молодых людей пытались войти в общественный транспорт без средств индивидуальной защиты. После этого завязалась драка.