ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве шесть парней жестко избили 35-летнего мужчину: причина неожиданная

Киев, Четверг 03 декабря 2020 08:49
В Киеве шесть парней жестко избили 35-летнего мужчину: причина неожиданная
В Киеве компания парней напала на мужчину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Оболонском районе Киева произошла массовая драка возле магазина "Фора" на улице Героев Днепра, 75. Компания из шести парней жестко избила 35-летнего мужчину. Он сделал молодым особам замечание за музыку с матерными выражениями, которую они слушали. Молодчикам это сильно не понравилось и они напали на горожанина и избили его до крови.

Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, потерпевший весь крови ожидал приезда скорой помощи. Сейчас нападавших агрессивных молодых людей разыскивает полиция.

В комментариях украинцы гневно отреагировали на произошедшее и написали, что в наше время страшно кому-то что-либо говорить.

  • Я зараз кожні вихідні, не за бажанням, присутня на "празнике жизни" сучасних компаній і я дуже добре розумію того чоловіка...А також розумію, як добре можна відгрести від того тупого бидла.. На жаль.
  • Ось що значить, матюки до добра не доведуть.
  • Ну все же понимают, что это был лишь повод.
  • А кого хоть слушали, сектор газа? Это же классика!
  • Прекрасный пример того, что иногда лучше пройти мимо и вызвать полицию, а не геройствовать.
  • Печаль.

Как мы писали ранее, в Киеве подростки на мотоциклах напали на авто и залили лицо водителя газом.

Также мы сообщали, что в Киеве несколько молодых людей пытались войти в общественный транспорт без средств индивидуальной защиты. После этого завязалась драка.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Киев

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь