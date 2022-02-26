ru ua
Сб, 26 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Николаев готовится к круговой обороне, - глава ОГА Виталий Ким

Новина українською →
Николаев, Суббота 26 февраля 2022 14:43
Николаев готовится к круговой обороне, - глава ОГА Виталий Ким Фото: Николаев готовится к круговой обороне (t.me/UA_National_Police)
Автор: Анна Шиканова

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что город готовится к круговой обороне. По его информации, прорвались 12 танков российских оккупантов и другие силы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал

Поступила команда: круговая оборона города. Со стороны Каховки есть прорыв – там 12 танков, еще заходят силы. Мобилизируем сейчас все силы для военных по периметру там, где работает артиллерия.

По нашим горожанам – получится хаотично, но ничего не сделаешь – прошу небезразличных, кто обладает силой и желанием, выходить, связываться с территориальной обороной…

Сейчас все передадим, что касается "коктейлей Молотова", оружия и так далее. Я думаю, что нужно строить и внутри баррикады, чтобы не заходили в конкретном районе.

Прошу связываться, объединятся, мы им сейчас надаем. Время у нас есть, потому что там военные первые остановят.

Думаю, дай Бог, нам надо добить до ночи, чтобы они не зашли, ночью скорее всего они не зайдут. У нас часов пять точно есть для организации обороны нашего города.

Напомним, ранее мы писали о том, что происходит 26 февраля в Херсонской области.

Всю оперативную информацию о том, что происходит в Украине – читайте тут.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев
LITE
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога