Миколаїв готується до кругової оборони, - голова ОДА Віталій Кім

Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім повідомив, що місто готується до кругової оборони. За його інформацією, прорвалися 12 танків російських окупантів та інші сили РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал

Надійшла команда: кругова оборона міста. З боку Каховки є прорив - там 12 танків, ще заходять сили. Мобілізуємо зараз всі сили для військових по периметру там, де працює артилерія.

За нашими городянами - вийде хаотично, але нічого не зробиш - прошу небайдужих, хто володіє силою і бажанням, виходити, зв'язуватися з територіальною обороною…

Зараз все передамо, що стосується "коктейлів Молотова", зброї та так далі. Я думаю, що потрібно будувати й всередині барикади, щоб не заходили в конкретному районі.

Прошу зв'язуватися, об'єднаються, ми їм зараз надаємо. Час у нас є, бо там військові перші зупинять.

Думаю, дай Боже, нам треба добити до ночі, щоб вони не зайшли, вночі швидше за все вони не зайдуть. У нас годин п'ять точно є для організації оборони нашого міста.