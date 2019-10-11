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Нікого не бачить і не реагує: Заворотнюк на межі коми

STYLERПерсони    11.10.2019 - 15:47
Нікого не бачить і не реагує: Заворотнюк на межі коми
Анастасія Заворотнюк (фото: bzns.media)

Анастасія Заворотнюк продовжує боротися за своє життя

Анастасія Заворотнюк, яку нещодавно перевезли в іншу клініку, де вона продовжує лікування від раку мозку, знаходиться у стані сопору. Лікарі роблять все можливе, щоб 48-річна актриса не впала в кому. Про це повідомив російський Telegram-канал Mash.

Сопор - це прикордонний прекоматозний стан глибокого сну, але ще не кома. При такому діагнозі хворий постійно спить, не реагує на навколишнє оточення і не помічає людей.

Нікого не бачить і не реагує: Заворотнюк на межі коми

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Реакція з'являється тільки на сильні больові подразнення, але при цьому людина в стані сопору не прокидається, а лише мімічно реагує на уколи або щипки.

Актриса не може пересуватися самостійно - на всі процедури її возять на спеціальних каталках.

Нікого не бачить і не реагує: Заворотнюк на межі коми

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Повідомляється, що реабілітологи медцентру роблять все можливе, щоб не допустити переходу в стан коми.

Варто відзначити, що після новини про смерть актриси, настирливі шанувальники стали штурмувати кладовище, де поховані родичі Анастасії Заворотнюк, в надії знайти сліди недавнього поховання.

І хоча кладовище в Анкудіново в Підмосков'ї охороняється, і потрапити туди можна лише родичам, в мережі з'явилися фото могили близьких актриси - батька, брата і невістки. Судячи з них, недавніх поховань немає.

Нікого не бачить і не реагує: Заворотнюк на межі коми

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