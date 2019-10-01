ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ви нікого не штовхали, Юль? Мендель знову потрапила в неприємну ситуацію (фото)

STYLERЖиття    01.10.2019 - 22:17
Ви нікого не штовхали, Юль? Мендель знову потрапила в неприємну ситуацію (фото)
Юлія Мендель (Колаж РБК-Україна)

Юлія Мендель знову розкритикували - тепер через пропагандистський телеканал

Пресс-секретар Юлія Мендель, яка недавно піддалася критиці за свою поведінку з журналістом програми "Схеми", знову потрапила в неприємну ситуацію.

Під час термінового брифінгу, який провів президент Володимир Зеленський через підписання формули Штайнмайера, журналісти також захотіли дізнатися, які наслідки будуть після скандалу з поведінкою Юлії Мендель.

Володимир Зеленський вирішив пожартувати над своїм прес-секретарем і запитав її при журналістах: "Що скажете? Ви нікого не штовхали, Юль?"

Однак Юлія Мендель не стала вибачатися, хоча на цьому наполягав Національний союз журналістів України. Вони закликали Офіс президента та прес-секретаря переглянути своє ставлення до журналістів.

Брифінг Президента Валадимира Зеленського 1.10.2019 (Відео: YouTube/skrypin.ua)

Крім того, навколо Юлії Мендель починає розпалюватися ще один скандал. Блогер Андрій Дзіндзя опублікував фотографію, на якій зображена прес-секретар президента України. На ній у Юлії Мендель – стрічка з логотипом російського пропагандистського каналу RT Russia Today через плече, а в руках келих з вином.

Ви нікого не штовхали, Юль? Мендель знову потрапила в неприємну ситуацію (фото)

Фото: facebook.com/dzindzia

"Зателефонуйте Баканову (голова СБУ) – у команді Зеленського проросійський пропагандист", - так блогер підписав фотографію. В коментарях він вказав, що фото було датовано 28 жовтня 2016 року. Знімок викликав великий ажіотаж у соціальній мережі, і Юлія Мендель знову була піддана жорсткій критиці.

Ви нікого не штовхали, Юль? Мендель знову потрапила в неприємну ситуацію (фото)Скріншот коментарів

Міс Україна 2019 гучно оскандалилася через українську мову У Києві та Одесі помітили російських пропагандистів: мережа скипіла (фото)
Новини України скандалЮлия Мендель
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся