Вырывала микрофон и толкалась: пресс-секретарь Зеленского попала в громкий скандал (фото, видео)

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель оскандалилась (фото: коллаж РБК-Украина)

Юлия Мендель оскандалилась из-за своего поведения с журналистом

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отталкивала журналиста "Радио Свобода" Сергея Андрушко и вырывала у него микрофон, когда он попытался задать вопрос Владимиру Зеленскому. Об этом написал на своей странице в Facebook журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.

В своем посту он возмущается действиями Мендель и отмечает, что такое поведение пресс-секретаря президента невозможно себе представить ни в одной цивилизованной стране мира.

Мендель толкает журналиста (Скриншот с видео)

Ткач также отметил, что, когда его избрали в совет по защите свободы слова при президенте, то он уже видел подобные кадры.

Мендель толкает журналиста (Скриншот с видео)​​​​​​​

"Можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером демонстрировать как нужно относиться к СМИ", - отметил журналист.

Мендель толкает журналиста (видео: YouTube/Радіо Свобода)

Пользователи сети также прокомментировали поведение Мендель.

А вы что не знали, что все пресс-секретари проходят курсы боевого самбо и дзюдо!

А я наивная думала, что работа пресс-секретаря - это как раз налаживать коммуникации и отвечать. А тут целые силовые приемы;

Имел подобный опыт при попытке диалога с одним из министров. Вот только фото и видеокамеры, боюсь, это не зафиксировали. Пресс-секретари сейчас такие огненные;

У Мендель это постоянно. На YES делал ей замечания, потому что это на голову не лезет;

Жесть просто. Сюр;

Может она еще и охранником на пол ставки?

Боже какой ужас, это они так с нашими журналистами?

Это не пресс секретарь, это просто солдат Джейн.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что пресс-секретарь Зеленского похвасталась селфи с Трампом. Ей также вспомнили архивное фото.

Ранее Юлия Мендель рассказала, что получала в смс-сообщениях угрозы. Также она заявила, что в сети у нее много хейтеров.