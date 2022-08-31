Никогда не выливайте рисовый отвар: он творит чудеса

Рис - один из самых потребляемых злаков в мире. Но не спешите выливать воду после его варки, она может вам очень пригодиться в хозяйстве.

Чем полезен отвар риса

Богатый минералами, такими как железо, цинк и магний, клетчатка, витамины группы В и крахмал, отвар риса может принести много пользы вашему телу и повысить вашу энергию.

Многие свойства риса проявляются в воде, в которой он готовится. Поэтому вместо того, чтобы выливать отвар после его после приготовления, подумайте о том, чтобы повторно использовать в полезных целях.

Пейте рисовую воду, чтобы облегчить боли в желудке

Рисовый отвар - идеальное средство от болей в желудке. Благодаря содержащимся в ней волокнам эта вода регулирует кишечную флору и, таким образом, облегчает пищеварение после обильной еды. Вы можете выпивать эквивалент стакана каждый день, чтобы облегчить возможное вздутие живота, раздражение кишечника и успокоить спазмы в животе.

Это также помогает избежать риска обезвоживания, вызванного тяжелой диареей. Кроме того, эта вода поможет вам восстановить силы благодаря высокому содержанию витаминов и минералов.

Используйте рисовый отвар в качестве кондиционера для волос



Рисовую воду можно использовать в качестве кондиционера для всех типов волос. Действительно, содержащийся в нем крахмал облегчит распутывание волос и сделает их эластичными и блестящими после высыхания. Чтобы гарантировать его эффективность, дайте отвару риса подействовать в течение нескольких минут, прежде чем споласкивать чистой водой. Помимо придания блеска вашим волосам, эта вода глубоко питает жесткие и ломкие волосы.

Используйте рисовую воду в качестве лосьона для тела

Помимо придания блеска вашим волосам, рисовая вода обладает и другими увлажняющими свойствами.

Эта чудо-жидкость способна оказывать успокаивающее и тонизирующее действие на кожу. Благодаря содержащемуся в этом крахмале рисовому отвару можно не только очистить кожу лица, сузить поры, но и придать ей особую мягкость. Она также может успокоить обожженную солнцем кожу и излечить раздражение и проблемы с прыщами. Дайте отвару остыть и применяйте на коже.

Рисовый отвар - натуральное чистящее средство

Если вы ищете 100% натуральное средство для очистки поверхностей, выбирайте рисовый отвар.

Действительно, эту жидкость можно использовать в качестве универсального чистящего средства, в частности, для очистки поверхностей из нержавеющей стали. Чтобы воспользоваться его действием, вылейте еще теплую воду из-под риса на различные поверхности дома, например, на раковину или плиту. Оставьте на несколько минут, прежде чем смыть губкой.