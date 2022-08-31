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Ніколи не виливайте рисовий відвар: він творить дива

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Середа 31 серпня 2022 11:17
Ніколи не виливайте рисовий відвар: він творить дива Вода від рису - дуже цінна (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Рис - один з найбільш споживаних злаків у світі. Але не поспішайте виливати воду після його варіння, вона може вам дуже стати в пригоді в господарстві.

Експерти розповіли 5 несподіваних застосувань цієї чудодійної рідини, пише Sante.

Чим корисний відвар рису

Багатий мінералами, такими як залізо, цинк і магній, клітковина, вітаміни групи В і крохмаль, відвар рису може принести багато користі вашому тілу і підвищити вашу енергію.

Багато властивостей рису проявляються у воді, в якій він готується. Тому замість того, щоб виливати відвар після приготування злаку, подумайте про те, щоб повторно використовувати в корисних цілях.

Пийте рисову воду, щоб полегшити болі в шлунку

Рисовий відвар - ідеальний засіб від болю в шлунку. Завдяки вмісту в ній волокнам ця вода регулює кишкову флору і, таким чином, полегшує травлення після рясної їжі. Ви можете випивати еквівалент склянки кожен день, щоб полегшити можливе здуття живота, роздратування кишечника і заспокоїти спазми в животі.

Це також допомагає уникнути ризику зневоднення, викликаного важкою діареєю. Крім того, ця вода допоможе вам відновити сили завдяки високому вмісту вітамінів і мінералів.

Використовуйте рисовий відвар в якості кондиціонера для волосся

Рисову воду можна використовувати в якості кондиціонера для всіх типів волосся. Дійсно, крохмаль, що міститься в ньому, полегшить розплутування волосся і зробить його еластичним і блискучим після висихання. Щоб гарантувати його ефективність, дайте відвару рису подіяти протягом декількох хвилин, перш ніж споліскувати чистою водою. Крім додання блиску вашому волоссю, ця вода глибоко живить жорстке і ламке волосся.

Використовуйте рисову воду як лосьйон для тіла

Крім додання блиску вашому волоссю, рисова вода володіє і іншими зволожуючими властивостями.

Ця диво-рідина здатна надавати заспокійливу і тонізуючу дію на шкіру. Завдяки вмісту в цьому крохмалі рисовому відвару можна не тільки очистити шкіру обличчя, звузити пори, але і надати їй особливу м'якість. Вона також може заспокоїти обпалену сонцем шкіру і вилікувати роздратування і проблеми з прищами. Дайте відвару охолонути й застосовуйте на шкірі.

Рисовий відвар - натуральний засіб для чищення

Якщо ви шукаєте 100% натуральний засіб для очищення поверхонь, вибирайте рисовий відвар.

Дійсно, цю рідину можна використовувати в якості універсального миючого засобу, зокрема, для очищення поверхонь з нержавіючої сталі. Щоб скористатися його дією, вилийте ще теплу воду з-під рису на різні поверхні дому, наприклад, на раковину або плиту. Залиште на кілька хвилин, перш ніж змити губкою.

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