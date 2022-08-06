Никогда не поздно присоединиться к IT: самые популярные языки программирования для новичков

Самые популярные языки программирования

JavaScript остается одной из самых популярных для старта карьеры в программировании.

В первую очередь, благодаря своей универсальности и относительной простоте написания программных инструкций, ведь для запуска первой строки кода специалисту понадобится только браузер.

Также очень популярным является язык программирования Python, он одновременно с JavaScript - являются самыми распространенными среди программистов.

Среди респондентов большинство выбирали несколько вариантов ответов, поэтому общее количество процентов превышает 100%.

Самые популярные языки программирования (фото: GlobalLogic)

Самые популярные профессии и направления развития

Среди новичков самыми популярными профессиями в сфере IT стали:

разработчик сайтов

тестировщик

Напротив - профессии руководителей проектов, администрирования и менеджмента являются наименее популярными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работа на дому: 6 самых высокооплачиваемых вакансий от Центра занятости

Статистика выбранных направлений развития среди новичков (фото: GlobalLogic)

Сколько могут зарабатывать IT-шники

Всем известно, что программисты - это "каста" работников в Украине, которая имеет в среднем одни из самых высоких окладов. Поэтому приводим интересную статистику планов на будущие заработки среди будущих специалистов.

Амбициозные планы - залог усердного обучения (фото: GlobalLogic)

Легкий старт

Если вы давно хотели попробовать себя в IT, или загорелись прямо сейчас, вы имеете прекрасную возможность начать обучение сегодня. Эти действенные советы помогут вам получить базовые знания:

Ознакомьтесь со структурой работы

Выберите один из рекомендуемых языков программирования для новичков

Начните изучать азы по видеоурокам

Практикуйтесь в свободное время благодаря обучающим приложениям в смартфоне

Записывайте важную информацию

Ищите единомышленников для взаимопомощи

Практикуйтесь, практикуйтесь и еще раз практикуйтесь!

Если у вас есть талант к программированию, вы можете стать специалистом, даже если будете учиться по видеоурокам. Кроме того, существуют бесплатные лекции и пробные занятия, с которых вы будете получать полезную информацию.

Главное иметь желание и идти к своей цели. Желаем вам успехов!