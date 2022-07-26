Работа на дому: 6 самых высокооплачиваемых вакансий от Центра занятости
Если вы искали когда-то работу дома, то скорее всего встречали большое количество мошеннических объявлений. Ведь по принципу бесплатного сыра, людей заманивали в мышеловку. Но если искать работу на сайте Государственного центра занятости, можете быть уверенными в прозрачности предложения.
Читайте о лучших вакансиях для работы не выходя из дома - в нашем материале Styler ниже.
За какую работу дома платят больше всего
Согласно объявлениям расположенным на ресурсе Государственного центра занятости, больше всего платят за работу дома по таким профессиям:
- менеджер по розничной торговле - 9900 гривен
- консультант - 9500 гривен
- менеджер по управлению - 9500 гривен
- менеджер по организации - 9000 гривен
- редактор - 9000 гривен
- швея - 6500 гривен
Также мы подобрали вакансии работы на дому с наибольшим окладом на OLX:
- оператор колл-центра - 14000 гривен
- копирайтер - 12000 гривен
- швея - 10000 гривен
- оператор-логист - 9000 гривен
Перечисленные вакансии были выбраны с учетом даты публикации за последние два месяца.
Популярные вакансии работы на дому
В наше время очень распространении вакансии с работой на дому, ведь много работы выполняется на компьютере через интернет.
Такой вид труда достаточно выгоден, как для рабочего, так и для работодателя. Вам не нужно тратить неоценимое время на дорогу к работе и домой, а работодателю не надо платить за ваше рабочее место.
Чаще всего дома работают:
- программисты и разработчики
- копирайтеры
- графические дизайнеры и иллюстраторы
- операторы
- бухгалтеры
- писатели
- инженеры
- архитекторы и другие
Если вам импонирует работать дома, попробуйте и себе найти такую работу, или освоить необходимую профессию, для гарантированного трудоустройства. Пусть везет!
Ранее мы писали, как заработать дома до 80 000 гривен, работая тестировщиком игр на телефоне или оператором контакт-центра.
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