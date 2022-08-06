Ніколи не пізно приєднатися до IT: найпопулярніші мови програмування для новачків

Найпопулярніші мови програмування

JavaScript залишається однією з найпопулярніших для старту кар’єри в програмуванні.

В першу чергу, завдяки своїй універсальності та відносній простоті написання програмних інструкцій, адже для запуску першого рядка коду фахівцю знадобиться тільки браузер.

Також дуже популярною є мова програмування Python, вона водночас з JavaScript - є найпоширенішими серед програмістів.

Серед респондентів більшість обирали декілька варіантів відповідей, тому загальна кількість відсотків перевищує 100%.

Найпопулярніші мови програмування (фото: GlobalLogic)

Найпопулярніші професії та напрямки розвитку

Серед новачків найпопулярнішими професіями у сфері IT стали:

розробник сайтів

тестувальник

Навпроти - професії керівників проєктів, адміністрування та менеджменту є найменш популярними.

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Статистика обраних напрямків розвитку серед новачків (фото: GlobalLogic)

Скільки можуть заробляти IT-вці

Усім відомо, що програмісти - це "каста" працівників в Україні, яка має в середньому одні з найвищих окладів. Тому приводимо цікаву статистику планів на майбутні заробітки серед майбутніх спеціалістів.

Амбітні плани - запорука старанного навчання (фото: GlobalLogic)

Легкий старт

Якщо ви давно хотіли спробувати себе в IT, або загорілися прямо зараз, ви маєте чудову нагоду розпочати навчання сьогодні. Ці дієві поради допоможуть вам отримати базові знання:

Ознайомтесь зі структурою роботи

Оберіть одну з рекомендованих мов програмування для новачків

Почніть вивчати ази за відеоуроками

Практикуйтесь у вільний час завдяки навчальним додаткам у смартфоні

Записуйте важливу інформацію

Шукайте однодумців для взаємодопомоги

Практикуйтесь, практикуйтесь та ще раз практикуйтесь!

Якщо у вас є хист до програмування, ви можете стати спеціалістом, навіть якщо будете навчатись по відеоуроках. Окрім того, існують безкоштовні лекції та пробні заняття, з яких ви будете отримувати корисну інформацію.

Головне мати бажання та йти до своєї мети. Бажаємо вам успіхів!