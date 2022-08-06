RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ніколи не пізно приєднатися до IT: найпопулярніші мови програмування для новачків

Попит на спеціалістів з програмування, як завжди, високий (фото: pixabay)
Автор: Микита Мельников

З початку війни багато українців втратили свою роботу, та досі залишаються безробітними. Але навіть серед війни Україні потрібні IT-спеціалісти, аби задовольнити потреби на світовому ринку. Тому зараз в усіх охочих є можливість розглянути варіант перепрофілювання на сучасні "рейки".

Українська компанія GlobalLogic провела дослідження серед опитаних новачків у IT сфері.

Найпопулярніші мови програмування

JavaScript залишається однією з найпопулярніших для старту кар’єри в програмуванні.

В першу чергу, завдяки своїй універсальності та відносній простоті написання програмних інструкцій, адже для запуску першого рядка коду фахівцю знадобиться тільки браузер.

Також дуже популярною є мова програмування Python, вона водночас з JavaScript - є найпоширенішими серед програмістів.

Серед респондентів більшість обирали декілька варіантів відповідей, тому загальна кількість відсотків перевищує 100%.

Найпопулярніші мови програмування (фото: GlobalLogic)

Найпопулярніші професії та напрямки розвитку

Серед новачків найпопулярнішими професіями у сфері IT стали:

  • розробник сайтів
  • тестувальник

Навпроти - професії керівників проєктів, адміністрування та менеджменту є найменш популярними.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Робота вдома: 6 найбільш високооплачуваних вакансій від Центру зайнятості

Статистика обраних напрямків розвитку серед новачків (фото: GlobalLogic)

Скільки можуть заробляти IT-вці

Усім відомо, що програмісти - це "каста" працівників в Україні, яка має в середньому одні з найвищих окладів. Тому приводимо цікаву статистику планів на майбутні заробітки серед майбутніх спеціалістів.

Амбітні плани - запорука старанного навчання (фото: GlobalLogic)

Легкий старт

Якщо ви давно хотіли спробувати себе в IT, або загорілися прямо зараз, ви маєте чудову нагоду розпочати навчання сьогодні. Ці дієві поради допоможуть вам отримати базові знання:

  • Ознайомтесь зі структурою роботи
  • Оберіть одну з рекомендованих мов програмування для новачків
  • Почніть вивчати ази за відеоуроками
  • Практикуйтесь у вільний час завдяки навчальним додаткам у смартфоні
  • Записуйте важливу інформацію
  • Шукайте однодумців для взаємодопомоги
  • Практикуйтесь, практикуйтесь та ще раз практикуйтесь!

Якщо у вас є хист до програмування, ви можете стати спеціалістом, навіть якщо будете навчатись по відеоуроках. Окрім того, існують безкоштовні лекції та пробні заняття, з яких ви будете отримувати корисну інформацію.

Головне мати бажання та йти до своєї мети. Бажаємо вам успіхів!

Раніше ми писали, що в Україні безплатно навчатимуть IT навіть "чайників":

Також читайте, як розраховується конкурсний бал при вступі до вишу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ITработа