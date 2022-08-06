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Никогда не поздно присоединиться к IT: самые популярные языки программирования для новичков

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 16:05
Никогда не поздно присоединиться к IT: самые популярные языки программирования для новичков Спрос на специалистов по программированию, как всегда, высок (фото: pixabay)
Автор: Никита Мельников

С начала войны многие украинцы потеряли свою работу, и до сих пор остаются безработными. Но даже среди войны Украине нужны IT-специалисты, чтобы удовлетворить потребности на мировом рынке. Поэтому сейчас у всех желающих есть возможность рассмотреть вариант перепрофилирования на современные "рельсы".

Украинская компания GlobalLogic провела исследование среди опрошенных новичков в IT сфере.

Самые популярные языки программирования

JavaScript остается одной из самых популярных для старта карьеры в программировании.

В первую очередь, благодаря своей универсальности и относительной простоте написания программных инструкций, ведь для запуска первой строки кода специалисту понадобится только браузер.

Также очень популярным является язык программирования Python, он одновременно с JavaScript - являются самыми распространенными среди программистов.

Среди респондентов большинство выбирали несколько вариантов ответов, поэтому общее количество процентов превышает 100%.

Никогда не поздно присоединиться к IT: самые популярные языки программирования для новичков

Самые популярные языки программирования (фото: GlobalLogic)

Самые популярные профессии и направления развития

Среди новичков самыми популярными профессиями в сфере IT стали:

  • разработчик сайтов
  • тестировщик

Напротив - профессии руководителей проектов, администрирования и менеджмента являются наименее популярными.

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Статистика выбранных направлений развития среди новичков (фото: GlobalLogic)

Сколько могут зарабатывать IT-шники

Всем известно, что программисты - это "каста" работников в Украине, которая имеет в среднем одни из самых высоких окладов. Поэтому приводим интересную статистику планов на будущие заработки среди будущих специалистов.

Никогда не поздно присоединиться к IT: самые популярные языки программирования для новичков

Амбициозные планы - залог усердного обучения (фото: GlobalLogic)

Легкий старт

Если вы давно хотели попробовать себя в IT, или загорелись прямо сейчас, вы имеете прекрасную возможность начать обучение сегодня. Эти действенные советы помогут вам получить базовые знания:

  • Ознакомьтесь со структурой работы
  • Выберите один из рекомендуемых языков программирования для новичков
  • Начните изучать азы по видеоурокам
  • Практикуйтесь в свободное время благодаря обучающим приложениям в смартфоне
  • Записывайте важную информацию
  • Ищите единомышленников для взаимопомощи
  • Практикуйтесь, практикуйтесь и еще раз практикуйтесь!

Если у вас есть талант к программированию, вы можете стать специалистом, даже если будете учиться по видеоурокам. Кроме того, существуют бесплатные лекции и пробные занятия, с которых вы будете получать полезную информацию.

Главное иметь желание и идти к своей цели. Желаем вам успехов!

Ранее мы писали, что в Украине бесплатно будут учить IT даже "чайников":

Также читайте, как рассчитывается конкурсный балл при поступлении в вуз.

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