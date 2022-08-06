Никогда не поздно присоединиться к IT: самые популярные языки программирования для новичков
С начала войны многие украинцы потеряли свою работу, и до сих пор остаются безработными. Но даже среди войны Украине нужны IT-специалисты, чтобы удовлетворить потребности на мировом рынке. Поэтому сейчас у всех желающих есть возможность рассмотреть вариант перепрофилирования на современные "рельсы".
Украинская компания GlobalLogic провела исследование среди опрошенных новичков в IT сфере.
Самые популярные языки программирования
JavaScript остается одной из самых популярных для старта карьеры в программировании.
В первую очередь, благодаря своей универсальности и относительной простоте написания программных инструкций, ведь для запуска первой строки кода специалисту понадобится только браузер.
Также очень популярным является язык программирования Python, он одновременно с JavaScript - являются самыми распространенными среди программистов.
Среди респондентов большинство выбирали несколько вариантов ответов, поэтому общее количество процентов превышает 100%.
Самые популярные языки программирования (фото: GlobalLogic)
Самые популярные профессии и направления развития
Среди новичков самыми популярными профессиями в сфере IT стали:
- разработчик сайтов
- тестировщик
Напротив - профессии руководителей проектов, администрирования и менеджмента являются наименее популярными.
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Статистика выбранных направлений развития среди новичков (фото: GlobalLogic)
Сколько могут зарабатывать IT-шники
Всем известно, что программисты - это "каста" работников в Украине, которая имеет в среднем одни из самых высоких окладов. Поэтому приводим интересную статистику планов на будущие заработки среди будущих специалистов.
Амбициозные планы - залог усердного обучения (фото: GlobalLogic)
Легкий старт
Если вы давно хотели попробовать себя в IT, или загорелись прямо сейчас, вы имеете прекрасную возможность начать обучение сегодня. Эти действенные советы помогут вам получить базовые знания:
- Ознакомьтесь со структурой работы
- Выберите один из рекомендуемых языков программирования для новичков
- Начните изучать азы по видеоурокам
- Практикуйтесь в свободное время благодаря обучающим приложениям в смартфоне
- Записывайте важную информацию
- Ищите единомышленников для взаимопомощи
- Практикуйтесь, практикуйтесь и еще раз практикуйтесь!
Если у вас есть талант к программированию, вы можете стать специалистом, даже если будете учиться по видеоурокам. Кроме того, существуют бесплатные лекции и пробные занятия, с которых вы будете получать полезную информацию.
Главное иметь желание и идти к своей цели. Желаем вам успехов!
Ранее мы писали, что в Украине бесплатно будут учить IT даже "чайников":
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