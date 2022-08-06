Ніколи не пізно приєднатися до IT: найпопулярніші мови програмування для новачків
З початку війни багато українців втратили свою роботу, та досі залишаються безробітними. Але навіть серед війни Україні потрібні IT-спеціалісти, аби задовольнити потреби на світовому ринку. Тому зараз в усіх охочих є можливість розглянути варіант перепрофілювання на сучасні "рейки".
Українська компанія GlobalLogic провела дослідження серед опитаних новачків у IT сфері.
Найпопулярніші мови програмування
JavaScript залишається однією з найпопулярніших для старту кар’єри в програмуванні.
В першу чергу, завдяки своїй універсальності та відносній простоті написання програмних інструкцій, адже для запуску першого рядка коду фахівцю знадобиться тільки браузер.
Також дуже популярною є мова програмування Python, вона водночас з JavaScript - є найпоширенішими серед програмістів.
Серед респондентів більшість обирали декілька варіантів відповідей, тому загальна кількість відсотків перевищує 100%.
Найпопулярніші мови програмування (фото: GlobalLogic)
Найпопулярніші професії та напрямки розвитку
Серед новачків найпопулярнішими професіями у сфері IT стали:
- розробник сайтів
- тестувальник
Навпроти - професії керівників проєктів, адміністрування та менеджменту є найменш популярними.
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Статистика обраних напрямків розвитку серед новачків (фото: GlobalLogic)
Скільки можуть заробляти IT-вці
Усім відомо, що програмісти - це "каста" працівників в Україні, яка має в середньому одні з найвищих окладів. Тому приводимо цікаву статистику планів на майбутні заробітки серед майбутніх спеціалістів.
Амбітні плани - запорука старанного навчання (фото: GlobalLogic)
Легкий старт
Якщо ви давно хотіли спробувати себе в IT, або загорілися прямо зараз, ви маєте чудову нагоду розпочати навчання сьогодні. Ці дієві поради допоможуть вам отримати базові знання:
- Ознайомтесь зі структурою роботи
- Оберіть одну з рекомендованих мов програмування для новачків
- Почніть вивчати ази за відеоуроками
- Практикуйтесь у вільний час завдяки навчальним додаткам у смартфоні
- Записуйте важливу інформацію
- Шукайте однодумців для взаємодопомоги
- Практикуйтесь, практикуйтесь та ще раз практикуйтесь!
Якщо у вас є хист до програмування, ви можете стати спеціалістом, навіть якщо будете навчатись по відеоуроках. Окрім того, існують безкоштовні лекції та пробні заняття, з яких ви будете отримувати корисну інформацію.
Головне мати бажання та йти до своєї мети. Бажаємо вам успіхів!
Раніше ми писали, що в Україні безплатно навчатимуть IT навіть "чайників":
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