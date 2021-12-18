Никогда не покупайте эти вещи в секонд-хенде: зря потратите деньги

Покупки одежды в магазинах секонд-хенда в Украине уже стали привычным шопингом. Многие люди приходят в такие магазины не только ради экономии, а и в поиске интересных брендовых вещей.

Однако не каждую одежду б/у можно покупать. Что категорически не стоит покупать в секонд-хендах, рассказали в Novyny.Live.

Пуховики и дутые пальто

Все товары в секонд-хенде проходят термическую обработку и стирку. И такая жесткая обработка может привести пуховик или дутое пальто в полную негодность.

Внешне изделие может иметь опрятный вид, но наполнители могут собраться в кучки и перестать выполнять свою функцию – обогревать.

Кроме того, наполнитель может впитать запах секонд-хенда, который вывести будет уже невозможно.

Спортивная одежда

Такая одежда попадает в магазины секонд-хенда после длительного активного использования. Кроме пятен и потертостей есть и другая неприятность – ткань утратила свою первоначальную эластичность.

Шляпы, кепки и шапки

Задумайтесь, как часто вы стираете свои головные уборы. Несколько раз в год – это максимум.

И такие же товары в секонд-хенде скорее всего видели чистку и стирку не чаще. Поэтому пот, грязь, пятна, разводы – все это уже давно и плотно въелось в ткань.

Нижнее белье, носки, нательные майки

Эти предметы одежды стоит покупать только новыми. И если они попали в секонд-хенд после недолгой носки – все равно их покупать не стоит.

Ткань на такой одежде изнашивается очень быстро и портится после тщательной обработки перед продажей. А вот следы жизнедеятельности первоначального хозяина могут остаться.

Шлемы

Никогда не покупайте шлемы б/у. У таких изделий есть определенный срок использования и требования к состоянию.

Шлем важен для безопасности и покупать уже использованный – большой риск.

Кроме того, шлем б/у уже мог быть ударенный или его материалы давно утратили свои защитные свойства.

Шерстяные вещи

Обработка вещей в секонд-хенде обычно не предусматривает бережное отношение в зависимости от ткани. А спецобработка способна угробить любое изделие.

Шерсть требует заботливого отношения и после стирки и обработки такие вещи теряют не только свой внешний вид, но и самую главную функцию – обогрев.