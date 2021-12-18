Ніколи не купуйте ці речі в секонд-хенді: даремно витратите гроші

Покупки одягу в магазинах секонд-хенду в Україні вже стали звичним шопінгом. Багато людей приходять в такі магазини не тільки заради економії, а й в пошуку цікавих брендових речей.

Однак не кожен одяг б/у можна купувати. Що категорично не варто купувати в секонд-хендах, розповіли в Novyny.Live.

Пуховики та дуті пальта

Всі товари в секонд-хенді проходять термічну обробку і прання. І така жорстка обробка може привести пуховик або дуте пальто в повну непридатність.

Зовні виріб може мати охайний вигляд, але наповнювачі можуть зібратися в купки та перестати виконувати свою функцію – обігрівати.

Крім того, наповнювач може увібрати запах секонд-хенду, який вивести буде вже неможливо.

Спортивний одяг

Такий одяг потрапляє в магазини секонд-хенду після тривалого активного використання. Крім плям і потертостей є й інша неприємність - тканина втратила свою первісну еластичність.

Капелюхи, кепки та шапки

Задумайтеся, як часто ви перете свої головні убори. Кілька разів на рік - це максимум.

І такі ж товари в секонд-хенді швидше за все бачили чистку і прання не частіше. Тому піт, бруд, плями, розлучення – все це вже давно і щільно в'їлося в тканину.

Спідня білизна, шкарпетки, натільні майки

Ці предмети одягу варто купувати тільки новими. І якщо вони потрапили в секонд-хенд після недовгого носіння – все одно їх купувати не варто.

Тканина на такому одязі зношується дуже швидко і псується після ретельної обробки перед продажем. А ось сліди життєдіяльності первісного господаря можуть залишитися.

Шолом

Ніколи не купуйте шоломи б/у. У таких виробів є певний термін використання і вимоги до стану.

Шолом важливий для безпеки та купувати вже використаний - великий ризик.

Крім того, шолом б/у вже міг бути ударений або його матеріали давно втратили свої захисні властивості.

Вовняні речі

Обробка речей в секонд-хенді зазвичай не передбачає дбайливе ставлення в залежності від тканини. А спецобробка здатна угробити будь-який виріб.

Шерсть вимагає дбайливого ставлення і після прання та обробки такі речі втрачають не тільки свій зовнішній вигляд, але і найголовнішу функцію – обігрів.