Эти б/у вещи приносят несчастье в дом: что нельзя покупать

Подержанные вещи могут принести немало неприятностей своим новым хозяевам. Они способны сохранять энергетику и разрушать биополе. Кроме того, такие вещи могут стать настоящими талисманами бед и неприятностей.

Какие б\у вещи и вещи из секонд-хенда покупать категорически нельзя – читайте в материале ниже.

Зеркало

Зеркала способны впитывать энергию и отдавать ее обратно в пространство. По мнению эзотериков, зеркала являются порталами между двумя мирами. Поэтому разбитые зеркала нужно немедленно выбрасывать, а покупать старые – нельзя. Это касается и любой мебели, где есть зеркало.

Часы

Часы сохраняют память своих владельцев и покупать такую вещь б/у – это впустить в свою жизнь абсолютно чужую. У вас могут начаться неприятности, о которых вы даже и подумать не могли.

Драгоценности и украшения

Такие предметы сильно впитывают энергетику, особенно негативную. Их нельзя не то, что покупать с рук, но и даже одалживать у знакомых на какое-то время. Снять негатив с украшений очень сложно, особенно, если они из металла или дерева.

Куклы

На секонд-хендах часто продают детские игрушки. Но покупать их и приносить домой категорически нельзя. Для различных заговоров и порчи часто используют кукол, поэтому эти игрушки часто оказываются на помойках и попадают на рынки б/у. Принести домой такую игрушку – поселить горе в дом.

Неудачная одежда

Не покупайте одежду б/у, которая не села на вас на отлично с надеждой на то, что вы сможете ее перешить или улучшить. Эти вещи не принесут вам радости и в будущем вы не сможете в ней спокойно ходить.

Чтобы убрать негатив с одежды из секонд-хенда, нужно замочить ее в соленой воде, а потом тщательно выстирать.