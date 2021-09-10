Никогда не подбирайте это на улице, чтобы не навлечь беду

Золото

Золотые украшения специально могут подбрасывать на улице, чтобы передать свои проблемы другому человеку. При этом достаточно только прикоснуться, чтобы нажить себе проблемы. Особенно опасны в этом плане крестики - их уж точно нужно обойти стороной.

Острые предметы

Сюда можно отнести иглы, шило, ножи, ножницы и так далее. Принято считать, что вся негативная энергия сосредоточена на острие. Такие предметы опасны для здоровья, финансового потока, личного счастья.

Ключи

Ключам издавна приписывают магические свойства. Они могут стать частью обряда, в котором человек символически запирается от проблем и невзгод на замок и выбрасывает ключ. Если вы не хотите открыть для себя ящик с чужими проблемами, воздержитесь от того, чтобы подбирать чужие ключи.

Зеркало

Считается, что у зеркала есть память, и подобрав его можно получить негативную энергетику, которая впиталась от прежнего владельца. Особенно опасно посмотреть в такое зеркало.

Монеты с перекрестка

Обычно монеты теряют по рассеянности, но на них также проводят разные заговоры, перенося болезни, неудачи и другие беды, а потом специально выбрасывая их на перекрестке.

Православные иконы

Есть примета, что найти икону на улице - к несчастью, ведь так можно забрать на себя грехи того, кто ее выбросил. Икону могут выбросить только с дурными намерениями, но никак не случайно.