Никогда так не спите: навлечете беду и потеряете здоровье

Не секрет, что здоровый сон наравне с правильным питанием и физической активностью является залогом крепкого здоровья, хорошего настроения, успешности и удачи во всех сферах жизни. При этом нужно придерживаться не только рекомендаций по температуре воздуха, качестве постельного белья, продолжительности сна, но и других нюансов.

Никогда не спите ногами к входной двери

Такое табу распространено не только у нас, но и у других народов. Так, согласно поверьям, спать ногами к двери - к бедам и болезням. Ведь именно ногами вперед выносят покойников.

Входная дверь тут выступает в качестве некого портала, который связывает мир живых и мертвых. Если вы будете постоянно спать ногами к выходу, это может как минимум спровоцировать дурные сны.

А вот скандинавские народы верили, что во сне человек может покидать свою физическую оболочку, поэтому на ночь дверь нужно обязательно запирать. Иначе душа может уйти и не вернуться.

Также скандинавы верили, что открытая дверь притягивает злых духов, которые могут поселиться в доме, а изгнать их будет крайне сложно.

Линия окно-дверь также не лучшее место для сна

Согласно фэн-шуй, от двери к окну идут энергетические потоки, как позитивные, так и негативные. Поэтому спать в таком месте не рекомендуется - неважно - головой или ногами к выходу.

Кровать лучше разместить в углу или в центре комнаты, ложась перпендикулярно к условной линии, проходящей от окна к выходу.

Не спите напротив зеркала

Зеркало считается мощнейшим источником энергии. В некоторых верованиях его считают порталом в другие измерения или потусторонний мир. Если спать напротив зеркала, вас могут мучить кошмары, качество сна ухудшится, как и здоровье.

Уберите кровать от окна

В нашей мифологии считается, что через окно в дом может заглядывать нечисть. В восточной культуре такое расположение кровати также является опасным.