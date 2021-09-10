Ніколи не підбирайте це на вулиці, щоб не накликати біду

Золото

Золоті прикраси спеціально можуть підкидати на вулиці, щоб передати свої проблеми іншій людині. При цьому достатньо тільки доторкнутися, щоб нажити собі проблеми. Особливо небезпечні в цьому плані хрестики - їх вже точно потрібно обійти стороною.

Гострі предмети

Сюди можна віднести голки, шило, ножі, ножиці і так далі. Прийнято вважати, що вся негативна енергія зосереджена на вістрі. Такі предмети небезпечні для здоров'я, фінансового потоку, особистого щастя.

Ключ

Ключам здавна приписують магічні властивості. Вони можуть стати частиною обряду, в якому людина символічно замикається від проблем і негараздів на замок і викидає ключ. Якщо ви не хочете відкрити для себе ящик з чужими проблемами, утримайтеся від того, щоб підбирати чужі ключі.

Дзеркало

Вважається, що у дзеркала є пам'ять, і підібравши його можна отримати негативну енергетику, яка передалася від колишнього власника. Особливо небезпечно дивитися в таке дзеркало.

Монети з перехрестя

Зазвичай монети гублять через неуважність, але на них також проводять різні змови, переносячи хвороби, невдачі та інші біди, а потім спеціально викидаючи їх на перехресті.

Православні ікони

Є прикмета, що знайти ікону на вулиці - до нещастя, адже так можна забрати на себе гріхи того, хто її викинув. Ікону можуть викинути тільки з поганими намірами, але ніяк не випадково.