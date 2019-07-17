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Никогда не обманут: астрологи назвали самые честные знаки Зодиака

STYLERЖизнь    17.07.2019 - 06:32
Никогда не обманут: астрологи назвали самые честные знаки Зодиака
Самые честные знаки Зодиака (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые сами не врут и и быстро определяют вранье окружающих

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые никогда не станут обманывать близких людей для того, чтобы показать себя не теми, кем они являются на самом деле. Они не будут лгать, чтобы скрыть правду или чтобы не доставить хлопоты. От представителей этих знаков Зодиака можно ожидать, что они не допустят фальши в отношениях.

Раки. Они очень заботливые, вдумчивые и щедрые люди среди всех знаков Зодиака. Для них важно чтить собственный моральный кодекс, они отстаивают честность и правду. Сторона лжи и обмана для них чужда и они понимают, что такими действиями могут потерять близких людей.

Львы. Они честны сами и этого требуют от окружающих. Они не любят, когда собеседник вводит в заблуждение или приукрашивает события. Львы – очень горды и могут возненавидеть человека за ложь, небольшой обман или просто нечестное поведение.

Скорпионы. Представители этого знака Зодиака по праву имеют звание детектора лжи. Они сразу чувствуют притворство и обман. Им ненавистно, когда люди пытаются манипулировать в попытке вызвать определенные эмоции и всячески избегают принимать участие в таких социальных экспериментах. Всех близких они предупреждают о том, что не любят игру на публику, обманы и вранье.

Водолеи. Они великодушны и терпеливы, и способны прощать многие недостатки близким людям. Представители этого знака очень толерантны к ошибкам, но вот вранья они не потерпят, так как сами придерживаются кодекса чести и требуют этого и от других. Они признают, что люди склонны к лжи, но всегда просят с ними так не поступать.

Рыбы. Они не самые любимые члены общества, так как обычно говорят людям правду и их честность бывает даже болезненной. Они не пытаются скрыть свои эмоции, чувства или мнение от других людей и искренность для них становится зачастую причиной серьезных конфликтов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что астрологи назвали счастливчиков, которым повезет в ближайшую неделю.

А также рассказывали о том, что астролог назвал пять знаков Зодиака, которые обретут счастье до конца июля.

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