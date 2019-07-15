Счастливчики недели: гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю

Гороскоп на 15-21 июля для всех знаков Зодиака (Коллаж РБК-Украина)

Астролог Павел Глоба рассказал, что ждет все знаки Зодиака на этой неделе

Известный астролог Павел Глоба дал гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 15 по 21 июля. По его прогнозу, самым удачливым в ближайшую неделю станет Телец. Для большинства знаков Зодиака предстоящая неделя станет предсказуемой, но местами не очень непонятной.

У Овнов в ближайшее семь дней будет резко меняться настроение, а среда-четверг-пятница пройдут в позитивном и гармоничном состоянии планет. Астролог рекомендует спрятать негатив и общение строить только на позитивных эмоциях.

Тельцы получат волшебную неделю, так как звезды и планеты будут максимально позитивными и созидательными. На выходных будет удачным релакс. Ближайшая неделя идеально подходит для командировок, смены обстановки, новых знакомств, а также для работы.

У Близнецов обострится интуиция, но астролог рекомендует сочетать это чувство с трудолюбием. В конце недели нужно закончить проект, а также начать новый.

У Раков самыми удачными станут 20 и 21 июля. В целом, предстоящая неделя обещает быть романтичной и позитивной. Можно запланировать знакомство с родителями второй половины, а вот от людей, которые вызывают раздражение, лучше держаться подальше.

У Львов начало недели начнется с поиска мотивации и энтузиазма. Павел Глоба предупреждает, что у представителей этого знака может появится энергетическое истощение, с которым надо бороться с помощью отдыха и приятного общения с близкими. Неделя не подходит для риска, для того, чтобы начинать новые проекты.

Девы будут заняты духовным поиском, а также поиском друзей. В течении недели могут произойти неожиданные перемены как в делах, так и в любви. Выходные могут стать проблемными, так как планеты войдут в диссонанс. Эти дни стоит посвятить отдыху.

У Весов начинается период, когда они смогут рассчитывать только на свои собственные силы, поэтому в критических ситуациях в ближайшие дни рисковать не стоит. Также могут появиться новые задачи или обязанности. Конец недели стоит провести на романтическом свидании или шоппинге.

Скорпионам звезды сулят хорошую продуктивную неделю, но астролог предупреждает, что могут обостриться страхи, негативные мысли и комплексы. А вот в отношениях с половинкой будет все спокойно и гладко. Также возможно новое увлекательное знакомство.

Стрельцы в ближайшую неделю будут склонны к депрессивным состояниям, вспышкам гнева и расстройствам. Глоба рекомендует снимать эти состояния общением с близкими людьми, с половинами, с друзьями, а также почаще бывать на свежем воздухе.

Козерогам рекомендуется в ближайшую неделю включить позитивное мышление, так как именно такой настрой станет источником удачи. Неделя станет удачной в делах и на работе, но рисковать не стоит. В личных отношениях произойдет динамичное развитие. А вот в финансовом плане возможны неурядицы.

Водолеям звезды сулят удачу с самого начала недели, и она будет сопутствовать представителям этого знака всю неделю. Можно смело решать сложные задачи на работе и развивать романтические отношения. Конец недели будет сложным, так как все силы Водолеев будут на исходе. Стоит опасаться ссор и конфликтов.

У Рыб ближайшая неделя станет удачной в сфере финансов и работы. Однако звезды не советуют продвигать новые идеи, а отложить их на потом. Самая большая удача ждет тех представителей знака, которые работают с цифрами. Стоит уделить внимание личной жизни или даже отправиться в другой город.

Напомним, ранее мы писали о том, каким знакам Зодиака сильно повезет во второй половине июля.

А также рассказывали о том, что астролог назвал знаки Зодиака, которым грозит серьезная опасность в июле.