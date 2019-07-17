ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ніколи не обдурять: астрологи назвали найбільш чесні знаки Зодіаку

STYLERЖиття    17.07.2019 - 06:32
Ніколи не обдурять: астрологи назвали найбільш чесні знаки Зодіаку
Найчесніші знаки Зодіаку (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які самі не брешуть і і швидко визначають брехню оточуючих

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які ніколи не стануть дурити близьких людей для того, щоб показати себе не тими, ким вони є насправді. Вони не будуть брехати, щоб приховати правду, чи щоб не завдати клопоту. Від представників цих знаків Зодіаку, можна очікувати, що вони не допустять фальші у відносинах.

Раки. Вони дуже дбайливі, вдумливі і щедрі люди серед усіх знаків Зодіаку. Для них важливо шанувати власний моральний кодекс, вони відстоюють чесність і правду. Сторона брехні і обману для них чужа і вони розуміють, що такими діями можуть втратити близьких людей.

Леви. Вони чесні самі і цього вимагають від оточуючих. Вони не люблять, коли співрозмовник вводить в оману або прикрашає події. Леви – дуже горді і можуть зненавидіти людину за брехню, невеликий обман або просто нечесну поведінку.

Скорпіони. Представники цього знака Зодіаку по праву мають звання детектора брехні. Вони відразу відчувають облуду і обман. Їм ненависне, коли люди намагаються маніпулювати в спробі викликати певні емоції і всіляко уникають приймати участь в таких соціальних експериментах. Всіх близьких вони попереджають про те, що не люблять гру на публіку, обмани і брехню.

Водолії. Вони великодушні і терплячі, і здатні прощати багато недоліків близьким людям. Представники цього знака дуже толерантні до помилок, але ось брехні вони не потерплять, так як самі дотримуються кодексу честі і вимагають цього і від інших. Вони визнають, що люди схильні до брехні, але завжди просять з ними так не чинити.

Риби. Вони не найулюбленіші члени суспільства, так як зазвичай кажуть людям правду і їх чесність буває навіть болючою. Вони не намагаються приховати свої емоції, почуття або думки від інших людей і щирість для них часто стає причиною серйозних конфліктів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що астрологи назвали щасливчиків, яким пощастить у найближчий тиждень.

А також розповідали про те, що астролог назвав п'ять знаків Зодіаку, які знайдуть щастя до кінця липня.

Місячне затемнення і вибори: астролог віщує грандіозні зміни в Україні Все складно: астролог назвала найнебезпечніший день в липні
Новини України гороскопастролог
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся