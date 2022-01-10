Никогда не мойте эти предметы на кухне моющим средством: последствия непредсказуемы

Кофеварка

Никогда не используйте моющее средство для очистки посуды или прибора, в котором вы готовите свой утренний кофе.

Дело в том, что часть средства обязательно останется на поверхности кофеварки. Масла кофе покрывают стенки сосуда, обогащая аромат напитка, а мыльной химией это можно испортить.

Мойте вашу кофеварку простой водой

Посудомоечная машина

Ваша кухонная помощница не терпит обычного мыльного средства для мытья посуды.

Очищайте ее специальными порошками, гелями, ополаскивателями, специально созданными для этого.

Посуда из чугуна

Кухонная утварь из этого материала не терпит средства для мытья посуды. К примеру, им нельзя мыть чугунную сковородку.

Чистка со средством приведет к стиранию защитного слоя. Лучше прокалить чугун вместе с солью и растительным маслом.