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Ніколи не мийте ці предмети на кухні миючим засобом: наслідки непередбачувані

Автор: Світлана Мащенко

Миючий засіб багато хто використовує для миття не тільки посуду, але і всього, що тільки можна: стільниць, кухонних гаджетів і так далі. Але це не завжди вірно.

Про це пише Plitkar.

Кавоварка

Ніколи не використовуйте миючий засіб для очищення посуду або приладу, в якому ви готуєте свою ранкову каву.

Справа в тому, що частина засобу обов'язково залишиться на поверхні кавоварки. Масла кави покривають стінки посуду, збагачуючи аромат напою, а мильною хімією це можна зіпсувати.

Мийте вашу кавоварку простою водою

Посудомийна машина

Ваша кухонна помічниця не терпить звичайного мильного засобу для миття посуду.

Очищайте її спеціальними порошками, гелями, ополіскувачами, спеціально створеними для цього.

Посуд з чавуну

Кухонне начиння з цього матеріалу не терпить засоби для миття посуду. Наприклад, ним не можна мити чавунну сковорідку.

Чистка із засобом призведе до стирання захисного шару. Краще прожарити чавун разом з сіллю і рослинною олією.

Раніше ми писали, які речі ні в якому разі не можна класти на ліжко.

Також експерти розповіли, чому підлогу не можна мити старою футболкою або рушником.

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