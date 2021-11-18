Никогда не делайте этого с солью, чтобы не впустить в дом беды и нищету

Соль сейчас доступный каждому недорогой продукт, который мы добавляем для усиления вкуса или используем как консервант. Но для наших предков соль представляла гораздо большую ценность, так как была труднодоступной и дорогой. Поэтому в народе родилось много примет, связанных с этим продуктом, в которые многие люди верят до сих пор.
Конечно же все мы знаем, что соль нельзя рассыпать. А вот что еще нельзя делать с ней, пишет S-zametki.
Такая примета связана с ценностью соли. В небогатой семье такое небрежное отношение к продукту могло запросто обернуться скандалом. То же самое касается и разбитой солонки.
Если же на просыпавшейся соли нарисовать крест, то скандала можно будет избежать.
Соль - один из продуктов, без которых человек не может существовать. Отсюда такая примета - ведь без объекта ваших воздыханий также тяжело жить.
А если повар недосаливает еду, это значит, что любит он только себя.
Лучше избегать одалживания соли. Но если уж очень нужно, не передавайте соль из рук в руки. Поставьте на стол и обязательно засмейтесь.
Хранить продукт следует в герметично закрытой емкости, чтобы положительная энергетика жилища была защищена от внешнего воздействия.
Солонка - не самый лучший вариант подарка. Считается, что пользоваться преподнесенной в дар солонкой - дурная примета, сулящая болезни всей семье.
Передавать за столом в руки другому человеку солонку - дурной знак, сулящий потерю счастья и удачи.
Каждый человек должен досаливать еду только в своей тарелке. Если же какой-то гость желает посолить все блюдо, то не стоит ему позволять это делать, так как это означает, что он стремится украсть из дома достаток и благополучие.
Покупать продукт можно в любой день, кроме субботы и понедельника, чтобы не принести в дом несчастья.
Дома всегда должна быть запасная упаковка. Как только используемая упаковка заканчивается, нужно вскрыть запасную, а в магазине купить еще одну. Тогда в вашем доме будет царить благополучие.
Приобретать новую пачку могут лишь хозяева. Нельзя просить делать это кого-то из знакомых или соседей.
Ранее мы писали, что никогда нельзя делать за обеденным столом.
Также сообщалось, что запрещено делать на перекрестках.