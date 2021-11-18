Ніколи не робіть цього з сіллю, щоб не впустити в житло біди і злидні

Розсипати сіль - до сварки

Така прикмета пов'язана з цінністю солі. У небагатій родині таке недбале ставлення до продукту могло запросто обернутися скандалом. Те ж саме стосується і розбитої сільнички.

Якщо ж солі, що просипалася, намалювати хрест, то скандалу можна буде уникнути.

Пересолити страву - показати, що закохався

Сіль - один з продуктів, без яких людина не може існувати. Звідси така прикмета - адже без об'єкта ваших зітхань також важко жити.

А якщо кухар недосолює їжу, це означає, що любить він тільки себе.

Не давайте сіль в борг

Краще уникати позичання солі. Але якщо вже дуже потрібно, не передавайте сіль з рук в руки. Поставте на стіл і обов'язково засмійтеся.

Не зберігайте сіль у відкритому посуді

Зберігати продукт слід в герметично закритій ємності, щоб позитивна енергетика житла була захищена від зовнішнього впливу.

Не користуйтеся прийнятою в дар солонкою

Сільничка - не найкращий варіант подарунка. Вважається, що користуватися піднесеною в дар сільничкою - погана прикмета, яка обіцяє хвороби всій родині.

Не передавайте сільничку за столом

Передавати за столом в руки іншій людині сільничку - поганий знак, який обіцяє втрату щастя і удачі.

Не досолюйте всю страву, коли ви в гостях

Кожна людина повинна досолювати їжу тільки у своїй тарілці. Якщо ж якийсь гість бажає посолити всю страву, то не варто йому дозволяти це робити, так як це означає, що він прагне вкрасти з дому достаток і благополуччя.

Не купуйте сіль в ці дні

Купувати продукт можна в будь-який день, крім суботи і понеділка, щоб не принести в дім нещастя.

У домі завжди повинен бути запас солі

Вдома завжди повинна бути запасна упаковка. Як тільки використовувана упаковка закінчується, потрібно розкрити запасну, а в магазині купити ще одну. Тоді у вашому домі буде панувати благополуччя.

Не просіть сторонніх купити вам сіль

Купувати нову пачку можуть лише господарі. Не можна просити робити це когось із знайомих або сусідів.