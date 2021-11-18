Ніколи не робіть цього з сіллю, щоб не впустити в житло біди і злидні

Сіль зараз доступний кожному недорогий продукт, який ми додаємо для посилення смаку або використовуємо як консервант. Але для наших предків сіль представляла набагато більшу цінність, так як була важкодоступною і дорогою. Тому в народі народилося багато прикмет, пов'язаних з цим продуктом, в які багато людей вірять досі.
Звичайно ж всі ми знаємо, що сіль не можна розсипати. А ось що ще не можна робити з нею, пише S-zametki.
Така прикмета пов'язана з цінністю солі. У небагатій родині таке недбале ставлення до продукту могло запросто обернутися скандалом. Те ж саме стосується і розбитої сільнички.
Якщо ж солі, що просипалася, намалювати хрест, то скандалу можна буде уникнути.
Сіль - один з продуктів, без яких людина не може існувати. Звідси така прикмета - адже без об'єкта ваших зітхань також важко жити.
А якщо кухар недосолює їжу, це означає, що любить він тільки себе.
Краще уникати позичання солі. Але якщо вже дуже потрібно, не передавайте сіль з рук в руки. Поставте на стіл і обов'язково засмійтеся.
Зберігати продукт слід в герметично закритій ємності, щоб позитивна енергетика житла була захищена від зовнішнього впливу.
Сільничка - не найкращий варіант подарунка. Вважається, що користуватися піднесеною в дар сільничкою - погана прикмета, яка обіцяє хвороби всій родині.
Передавати за столом в руки іншій людині сільничку - поганий знак, який обіцяє втрату щастя і удачі.
Кожна людина повинна досолювати їжу тільки у своїй тарілці. Якщо ж якийсь гість бажає посолити всю страву, то не варто йому дозволяти це робити, так як це означає, що він прагне вкрасти з дому достаток і благополуччя.
Купувати продукт можна в будь-який день, крім суботи і понеділка, щоб не принести в дім нещастя.
Вдома завжди повинна бути запасна упаковка. Як тільки використовувана упаковка закінчується, потрібно розкрити запасну, а в магазині купити ще одну. Тоді у вашому домі буде панувати благополуччя.
Купувати нову пачку можуть лише господарі. Не можна просити робити це когось із знайомих або сусідів.
Раніше ми писали, що ніколи не можна робити за обіднім столом.
Також повідомлялося, що заборонено робити на перехрестях.