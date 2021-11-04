Никогда не делайте этого на перекрестках, иначе - быть беде

Перекресток издавна считается местом особой силы, где скапливаются различные энергии. При этом определенными действиями можно, как привлечь удачу, так и отпугнуть ее.

Что нельзя делать на перекрестках, а что можно, пишет Іnformost .

Что запрещено на перекрестках

Главное табу - никогда и ничего не подбирайте на перекрестке. Очень часто именно в этих местах недобрые люди избавляются от плохого, специально оставляя вещи. Переборите свою алчность и переступите через "находку". Это могут быть драгоценности, деньги и тому подобное, чтобы не забрать к себе брошенный там негатив.

Никогда не пересчитывайте на перекрестках деньги. И даже не открывайте в этих местах кошелек, иначе перекресток может "съесть" вашу денежную энергетику.

А еще на перекрестке не рекомендуется... есть, чтобы не получить вместе с пищей своего рода "отрицательный заряд".

Да и в принципе открывать рот на перекрестке даже, чтобы зевнуть, идея - не из лучших.

Что же можно делать в таких местах?

Считается, что перекресток - отличное место для загадывания желаний. Так, загаданное желание на трех перекрестках обязательно сбудется.

Можно в этом мистическом месте избавляться от болезней. Больной должен пойти на перекресток и, пересекая его центр, произнести название болезни, от которой хочет избавиться. Важно искренне верить в свое исцеление.

Существуют особые, "сильные" перекрестки

Такими считаются перекрестки, которым более ста лет.

А также те, которые расположены вблизи храмов, кладбищ, монастырей, старых деревушек.

Сильными считаются и перекрестки старых городов с богатой древней историей.