ru ua
Чт, 04 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Никогда не делайте этого на перекрестках, иначе - быть беде

Новина українською →
Четверг 04 ноября 2021 22:00
Никогда не делайте этого на перекрестках, иначе - быть беде Фото: Что нельзя делать на перекрестках (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Перекресток издавна считается местом особой силы, где скапливаются различные энергии. При этом определенными действиями можно, как привлечь удачу, так и отпугнуть ее.

Что нельзя делать на перекрестках, а что можно, пишет Іnformost.

Что запрещено на перекрестках

Главное табу - никогда и ничего не подбирайте на перекрестке. Очень часто именно в этих местах недобрые люди избавляются от плохого, специально оставляя вещи. Переборите свою алчность и переступите через "находку". Это могут быть драгоценности, деньги и тому подобное, чтобы не забрать к себе брошенный там негатив.

Никогда не пересчитывайте на перекрестках деньги. И даже не открывайте в этих местах кошелек, иначе перекресток может "съесть" вашу денежную энергетику.

А еще на перекрестке не рекомендуется... есть, чтобы не получить вместе с пищей своего рода "отрицательный заряд".

Да и в принципе открывать рот на перекрестке даже, чтобы зевнуть, идея - не из лучших.

Что же можно делать в таких местах?

Считается, что перекресток - отличное место для загадывания желаний. Так, загаданное желание на трех перекрестках обязательно сбудется.

Можно в этом мистическом месте избавляться от болезней. Больной должен пойти на перекресток и, пересекая его центр, произнести название болезни, от которой хочет избавиться. Важно искренне верить в свое исцеление.

Существуют особые, "сильные" перекрестки

Такими считаются перекрестки, которым более ста лет.

А также те, которые расположены вблизи храмов, кладбищ, монастырей, старых деревушек.

Сильными считаются и перекрестки старых городов с богатой древней историей.

Ранее мы писали о причинах, по которым мы притягиваем к себе неудачи и неприятности.

Также эксперты рассказали, какие вещи нельзя никому дарить, так как их считают вещами-вампирами.

Читайте РБК-Украина в Google News
приметы
LITE
День Казанской иконы Божьей матери: что строго запрещено делать 4 ноября, важные традиции
День Казанской иконы Божьей матери: что строго запрещено делать 4 ноября, важные традиции