Никогда не делайте этого на пороге, чтобы не пустить в дом горе и нищету

Порог каждого дома - это своего рода граница между уютом вашего дома и внешним миром. Наши предки считали, что это место имеет магические свойства и является своего рода порталом в потусторонний мир.
Об этом пишет Radiotrek.
Самая известная примета о пороге связана с тем, что на него нельзя наступать, иначе:
Не стоит разговаривать с людьми через порог, здороваться, говорят, что это может привести к ссоре.
Через порог надо переступать осторожно. Если споткнуться, то скоро в жизнь могут прийти проблемы и неудачи.
Целоваться через порог с любимым человеком не стоит - это может привести к разрыву.
Передавать деньги через порог также плохая идея. Так можно потерять финансовое благосостояние.
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