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Никогда не делайте этого на пороге, чтобы не пустить в дом горе и нищету

Фото: Что нельзя делать перед порогом (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Порог каждого дома - это своего рода граница между уютом вашего дома и внешним миром. Наши предки считали, что это место имеет магические свойства и является своего рода порталом в потусторонний мир.

Об этом пишет Radiotrek.

Самая известная примета о пороге связана с тем, что на него нельзя наступать, иначе:

  • можно побеспокоить домовых и он начнет шкодить,
  • в жизни могут начаться неудачи,
  • если человек долго будет стоять на пороге, в жилье попадет плохая энергия, которая заберет благосостояние,
  • дом может потерять защиту от плохих сил.

Что еще нельзя делать на пороге

Не стоит разговаривать с людьми через порог, здороваться, говорят, что это может привести к ссоре.

Через порог надо переступать осторожно. Если споткнуться, то скоро в жизнь могут прийти проблемы и неудачи.

Целоваться через порог с любимым человеком не стоит - это может привести к разрыву.

Передавать деньги через порог также плохая идея. Так можно потерять финансовое благосостояние.

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