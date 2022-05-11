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Ніколи не робіть цього на порозі, щоб не пустити в дім горе та злидні

Фото: Що не можна робити перед порогом (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Поріг кожного дому - це свого роду межа між затишком вашого дому й зовнішнім світом. Наші пращури вважали, що це місце має магічні властивості і є, свого роду, порталом в потойбічний світ.

Про це пише Radiotrek.

Найвідоміша прикмета про поріг пов'язана з тим, що на нього не можна наступати, інакше:

  • можна потурбувати домовика і він почне бешкетувати,
  • в житті можуть початися невдачі,
  • якщо людина довго стоятиме на порозі, в житло потрапить погана енергія, яка забере добробут,
  • дім може втратити захист від поганих сил.

Що ще не можна робити на порозі

Не варто розмовляти з людьми через поріг, вітатися, кажуть, що це може призвести до сварки.

Через поріг треба переступати обережно. Якщо спіткнутися, то скоро в життя можуть прийти проблеми і невдачі.

Цілуватися через поріг з коханою людиною не варто - це може призвести до розриву.

Передавати гроші через поріг також погана ідея. Так можна втратити фінансовий добробут.

Раніше ми писали, що насправді означає голуб на підвіконні.

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