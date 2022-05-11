Ніколи не робіть цього на порозі, щоб не пустити в дім горе та злидні

Найвідоміша прикмета про поріг пов'язана з тим, що на нього не можна наступати, інакше:

можна потурбувати домовика і він почне бешкетувати,

в житті можуть початися невдачі,

якщо людина довго стоятиме на порозі, в житло потрапить погана енергія, яка забере добробут,

дім може втратити захист від поганих сил.

Що ще не можна робити на порозі

Не варто розмовляти з людьми через поріг, вітатися, кажуть, що це може призвести до сварки.

Через поріг треба переступати обережно. Якщо спіткнутися, то скоро в життя можуть прийти проблеми і невдачі.

Цілуватися через поріг з коханою людиною не варто - це може призвести до розриву.

Передавати гроші через поріг також погана ідея. Так можна втратити фінансовий добробут.