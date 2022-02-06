Вот почему женщинам лучше не дарить цветы в горшке на праздники
Цветок в горшке в качестве подарка на день рождения или другие праздники для женщины может показаться альтернативой срезанному букету, который не простоит долго. Но такой презент может принести не только радость, но и потенциальную угрозу.
Об этом пишет Rsute.
Почему вазон - не лучший подарок
Согласно некоторым приметам, от такого подарка может исходить негатив. Ведь немало зависит от намерений дарящего человека и отношения к подарку того, кто его принимает.
И дело тут даже не в самом цветке, а в земле, в которую он посажен. Этот подарок может символизировать неприятности, которые связаны с болезнью.
Считается, что из-за того, что цветок врос корнями в землю, такой посыл получает и именинница.
Земля издавна ассоциируется с силой, в которую можно заложить, как отрицательную, так и положительную энергетику. Поэтому иногда такой цветок грозит женщине потерей здоровья, если подарок был задуман именно с этой целью.
Как избежать негатива, если вам все же преподнесли такой подарок
Принимайте комнатное растение только от тех, в ком уверены. Если растение дарят родные или близкие с чистым сердцем и лучшими пожеланиями, оно, наоборот, может стать талисманом или оберегом для женщины и дома.
Обезопасить себя от негатива можно также дав символическую сумму за подарок. Даже копейки будет достаточно, чтобы "откупиться". В таком случае подарок потеряет плохую энергию и приобретет другую - позитивную.
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