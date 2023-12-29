Нікітюк ховалась у ванній, а Клопотенко показав середній палець РФ: зірки про ракетну атаку по Україні

Леся Нікітюк

"В укритті", - підписала телеведуча світлину з ванної кімнати, де ховалась від ворожих ракет разом зі своїм чотирилапим другом.

Леся Нікітюк (фото: nstagram.com/lesia_nikituk)

Євген Клопотенко

Відреагував шеф-кухар на ракетний обстріл "середнім пальцем", який показав загарбникам.

"Без коментарів", - лаконічно підписав він знімок.

Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)

Григорій Решетник

"Кожного разу дуже боляче. Серце розривається. А розум вкотре відмовляється вірити та усвідомлювати, що це відбувається у 21 столітті у центрі Європи. Світе, схаменися! Допоки не пізно", - написав ведучий шоу "Холостяк".

Григорій Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Оля Цибульська

"Ми у Львові. Як ви, напишіть, пліз", - повідомила співачка у stories і показалася із сином в укритті.

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

Андрій Бєдняков

"Наполеон, чого ж ти її, бл*ь, не спалив. Сусід - країна є*нат. А ми всю лють свою - в донат", - написав шоумен і закликав робити донати.

Андрій Бєдняков (фото: instagram.com/biedniakov)

Анатолій Анатоліч

"Чергова ніч під обстрілами. Багато, як ніколи. Сподіваюсь, у вас все добре! Обіймаю кожного! Тримаємось усі разом!", - підтримав українців шоумен.

Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Анастасія Приходько

"У зв’язку з ракетною атакою країни 404 на мою Україну - концерт у місті Трускавець сьогодні 29.12 ми скасовуємо", - повідомила прихильникам виконавиця.

Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Настя Каменських

"Знову вкрадений сон, ранок і чиїсь життя", - написала співачка і додала фото наслідків російського терору.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)