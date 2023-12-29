Нікітюк ховалась у ванній, а Клопотенко показав середній палець РФ: зірки про ракетну атаку по Україні

Уночі та вранці 29 грудня російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні, використовуючи ракети та безпілотники. Як повідомили у повітряних силах, кількість одночасних повітряних цілей була однією з найбільших за час війни.
Черговий терористичний акт РФ активно обговорюють як користувачі мережі, так і зірки, які не стримують своїх емоцій.
Реакцію знаменитостей на ракетний обстріл по всій Україні - читайте на РБК-Україна (проект Styler).
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Лесі Нікітюк, Євгена Клопотенко, Григорія Решетника, Олі Цибульської, Андрій Бєднякова, Анатолія Анатоліча, Анастасії Приходько, Насті Каменських.
"В укритті", - підписала телеведуча світлину з ванної кімнати, де ховалась від ворожих ракет разом зі своїм чотирилапим другом.
Леся Нікітюк (фото: nstagram.com/lesia_nikituk)
Відреагував шеф-кухар на ракетний обстріл "середнім пальцем", який показав загарбникам.
"Без коментарів", - лаконічно підписав він знімок.
Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
"Кожного разу дуже боляче. Серце розривається. А розум вкотре відмовляється вірити та усвідомлювати, що це відбувається у 21 столітті у центрі Європи. Світе, схаменися! Допоки не пізно", - написав ведучий шоу "Холостяк".
Григорій Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
"Ми у Львові. Як ви, напишіть, пліз", - повідомила співачка у stories і показалася із сином в укритті.
Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)
"Наполеон, чого ж ти її, бл*ь, не спалив. Сусід - країна є*нат. А ми всю лють свою - в донат", - написав шоумен і закликав робити донати.
Андрій Бєдняков (фото: instagram.com/biedniakov)
"Чергова ніч під обстрілами. Багато, як ніколи. Сподіваюсь, у вас все добре! Обіймаю кожного! Тримаємось усі разом!", - підтримав українців шоумен.
Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
"У зв’язку з ракетною атакою країни 404 на мою Україну - концерт у місті Трускавець сьогодні 29.12 ми скасовуємо", - повідомила прихильникам виконавиця.
Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
"Знову вкрадений сон, ранок і чиїсь життя", - написала співачка і додала фото наслідків російського терору.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
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