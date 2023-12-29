Як вигляд мав ТРЦ у Дніпрі до удару ракети РФ: фото до та після
Уночі 29 грудня Росія завдала ракетного удару по ТРЦ у Дніпрі. Частина будівлі вщент зруйнована.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало світлини того, яким був ТРЦ у Дніпрі до масованої атаки.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: фото з informator.ua та соціальних мереж, Telegram-канал Дніпропетровської ОДА та "ХДніпро", X (Twitter).
ТРЦ у Дніпрі до удару РФ
Пошкоджений торговельно-розважальний центр був доволі відомим серед містян. Всередині було багато магазинів з одягом, технікою, товарами для дому, продуктові лавки, розваги, заклади харчування тощо.
Який вигляд мав ТРЦ у Дніпрі до удару РФ (фото: informator.ua, t.me/hyevuy_dnepr)
У соціальних мережах дніпряни пишуть, як іще вчора ходили сюди за новорічними покупками.
"Прокинувся, вмився, покурив, зробив каву, увімкнув гірлянду на ялинці, сів за комп. Москалі розбили ТЦ Apollo недалеко від мого будинку. Сподіваюся чоловік, у якого я вчора купив ялинку поруч з ТЦ, не загинув. Він якраз заступав на нічну зміну. Гірлянду вимкнув", - пише в X (Twitter) користувач з ніком "gansik".
Скриншот
ТРЦ у Дніпрі після удару РФ
Внаслідок влучання ракети знищена значна частина ТРЦ. Очевидці з місця подій публікують кадри руйнувань, вогню та суцільного диму.
Який вигляд має ТРЦ у Дніпрі після удару РФ (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Станом на 10:30 29 грудня в Дніпропетровській ОДА повідомили про п'ятьох загиблих і понад 20 поранених.
Рятувальні служби продовжують пошукову операцію, адже під завалами можуть залишатися люди.
Крім того, російські окупанти знищили пологовий будинок у Дніпрі, пошкодили приватний будинок і шестиповерхову будівлю.
Раніше ми показували, як у Харкові відновили ТРЦ, знищений росіянами у березні 2022 року.
Ми також розповідали про скандал навколо ТРЦ "Gulliver" у Києві, який відмовився демонструвати імена загиблих і полонених військових.
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