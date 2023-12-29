Як вигляд мав ТРЦ у Дніпрі до удару ракети РФ: фото до та після

Уночі 29 грудня Росія завдала ракетного удару по ТРЦ у Дніпрі. Частина будівлі вщент зруйнована.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: фото з informator.ua та соціальних мереж, Telegram-канал Дніпропетровської ОДА та "ХДніпро", X (Twitter).

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало світлини того, яким був ТРЦ у Дніпрі до масованої атаки.

Крім того, російські окупанти знищили пологовий будинок у Дніпрі, пошкодили приватний будинок і шестиповерхову будівлю.

Рятувальні служби продовжують пошукову операцію, адже під завалами можуть залишатися люди.

Станом на 10:30 29 грудня в Дніпропетровській ОДА повідомили про п'ятьох загиблих і понад 20 поранених.

Який вигляд має ТРЦ у Дніпрі після удару РФ (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Внаслідок влучання ракети знищена значна частина ТРЦ. Очевидці з місця подій публікують кадри руйнувань, вогню та суцільного диму.

"Прокинувся, вмився, покурив, зробив каву, увімкнув гірлянду на ялинці, сів за комп. Москалі розбили ТЦ Apollo недалеко від мого будинку. Сподіваюся чоловік, у якого я вчора купив ялинку поруч з ТЦ, не загинув. Він якраз заступав на нічну зміну. Гірлянду вимкнув", - пише в X (Twitter) користувач з ніком "gansik".

У соціальних мережах дніпряни пишуть, як іще вчора ходили сюди за новорічними покупками.

Який вигляд мав ТРЦ у Дніпрі до удару РФ (фото: informator.ua, t.me/hyevuy_dnepr)

Пошкоджений торговельно-розважальний центр був доволі відомим серед містян. Всередині було багато магазинів з одягом, технікою, товарами для дому, продуктові лавки, розваги, заклади харчування тощо.

Раніше ми показували, як у Харкові відновили ТРЦ, знищений росіянами у березні 2022 року.

Ми також розповідали про скандал навколо ТРЦ "Gulliver" у Києві, який відмовився демонструвати імена загиблих і полонених військових.

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