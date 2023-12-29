Никитюк пряталась в ванной, а Клопотенко показал средний палец РФ: звезды о ракетной атаке по Украине

Ночью и утром 29 декабря российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине, используя ракеты и беспилотники. Как сообщили в воздушных силах, количество одновременных воздушных целей было одним из самых больших за время войны.
Очередной террористический акт РФ активно обсуждают как пользователи сети, так и звезды, не сдерживающие свои эмоции.
Реакцию знаменитостей на ракетные обстрелы по всей Украине - читайте на РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Леси Никитюк, Евгения Клопотенко, Григория Решетника, Оли Цыбульской, Андрей Беднякова, Анатолия Анатолича, Анастасии Приходько, Насти Каменских.
"В укрытии", - подписала телеведущая фотографию из ванной комнаты, где пряталась от вражеских ракет вместе со своим четырехлапым другом.
Леся Никитюк (фото: nstagram.com/lesia_nikituk)
Отреагировал шеф-повар на ракетный обстрел "средним пальцем", который показал захватчикам.
"Без комментариев", - лаконично подписал он снимок.
Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
"Каждый раз очень больно. Сердце разрывается. А разум в который раз отказывается верить и осознавать, что это происходит в 21 веке в центре Европы. Мир, опомнись! Пока не поздно", - написал ведущий шоу "Холостяк".
Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
"Мы во Львове. Как вы, напишите, плиз", - сообщила певица в stories и показалась с сыном в укрытии.
Оля Цыбульская (фото: instagram.com/cybulskaya)
"Наполеон, чего же ты ее, бл*ь, не сжег. Сосед - страна е*нат. А мы всю ярость свою - в донат", - написал шоумен и призвал делать донаты.
Андрей Бедняков (фото: instagram.com/biedniakov)
"Очередная ночь под обстрелами. Много как никогда. Надеюсь, у вас все хорошо! Обнимаю каждого! Держимся все вместе!", - поддержал украинцев шоумен.
Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
"В связи с ракетной атакой страны 404 по моей Украине - концерт в городе Трускавец сегодня 29.12 мы отменяем", - сообщила поклонникам исполнительница.
Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
"Снова украденный сон, утро и чья-то жизнь", - написала певица и добавила фото последствий российского террора.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Ранее мы писали, что в результате ночного удара по Украине погиб мастер спорта по баскетболу.
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