Никитюк пряталась в ванной, а Клопотенко показал средний палец РФ: звезды о ракетной атаке по Украине

Леся Никитюк

"В укрытии", - подписала телеведущая фотографию из ванной комнаты, где пряталась от вражеских ракет вместе со своим четырехлапым другом.

Леся Никитюк (фото: nstagram.com/lesia_nikituk)

Евгений Клопотенко

Отреагировал шеф-повар на ракетный обстрел "средним пальцем", который показал захватчикам.

"Без комментариев", - лаконично подписал он снимок.

Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)

Григорий Решетник

"Каждый раз очень больно. Сердце разрывается. А разум в который раз отказывается верить и осознавать, что это происходит в 21 веке в центре Европы. Мир, опомнись! Пока не поздно", - написал ведущий шоу "Холостяк".

Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik​​)

Оля Цыбульская

"Мы во Львове. Как вы, напишите, плиз", - сообщила певица в stories и показалась с сыном в укрытии.

Оля Цыбульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

Андрей Бедняков

"Наполеон, чего же ты ее, бл*ь, не сжег. Сосед - страна е*нат. А мы всю ярость свою - в донат", - написал шоумен и призвал делать донаты.

Андрей Бедняков (фото: instagram.com/biedniakov)

Анатолий Анатолич

"Очередная ночь под обстрелами. Много как никогда. Надеюсь, у вас все хорошо! Обнимаю каждого! Держимся все вместе!", - поддержал украинцев шоумен.

Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Анастасия Приходько

"В связи с ракетной атакой страны 404 по моей Украине - концерт в городе Трускавец сегодня 29.12 мы отменяем", - сообщила поклонникам исполнительница.

Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Настя Каменских

"Снова украденный сон, утро и чья-то жизнь", - написала певица и добавила фото последствий российского террора.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)