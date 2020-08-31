Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в серьезное ДТП под Киевом (фото)

Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в ДТП (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Участники шоу Холостяк 9 угодили в аварию по дороге на Киев

Холостяк 9 Никита Добрынин и его жена - победительница проекта Даша Квиткова - попали в ДТП по дороге на Киев. Об этом сама блогерша сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Даша рассказала, что сидела возле водителя и ударилась головой об торпеду, когда другая машина сзади въехала в них.

В результате аварии девушка получила травму - перелом носа.

"Все целы, все хорошо. У меня только перелом носа, но не страшно. Главное, что мы все живы", - написала 21-летняя Даша.

ДТП с Добрыниным и Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)

Водитель, который протаранил авто Никиты и Даши, после ДТП заявил, что "просто завтыкал".

Напомним, что пара Добрынина и Квитковой образовалась на популярном телешоу Холостяк 9, во время которого Никита ради Даши отказал 24-м девушкам.

20 мая в присутствии только ближайших родственников и друзей звезды Холостяка 9 расписались.

А 12 августа состоялась пышная свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой.

Отметим, что Даша Квиткова уже во второй раз за последнюю неделю оказалась в больнице. Так, совсем недавно она "слегла" на больничную койку с жуткой болью в животе, которая, по словам звезды, была "как будто ее резали ножом".