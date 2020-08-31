Микита Добринін і Даша Квіткова потрапили в серйозне ДТП під Києвом (фото)

Микита Добринін і Даша Квіткова потрапили в ДТП (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Учасники шоу Холостяк 9 потрапили в аварію по дорозі на Київ

Холостяк 9 Микита Добринін і його дружина - переможниця проекту Даша Квіткова - потрапили в ДТП по дорозі на Київ. Про це сама блогерша повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Даша розповіла, що сиділа біля водія і вдарилася головою об торпеду, коли інша машина ззаду в'їхала в них.

В результаті аварії дівчина отримала травму - перелом носа.

"Всі цілі, все добре. У мене тільки перелом носа, але не страшно. Головне, що ми всі живі", - написала 21-річна Даша.

ДТП з Добриніним і Квітковою (фото: instagram.com/kvittkova)

Водій, який протаранив авто Микити і Даші, після ДТП заявив, що "просто завтикав".

Нагадаємо, що пара Добриніна і Квіткової утворилася на популярному телешоу Холостяк 9, під час якого Микита заради Даші відмовив 24-м дівчатам.

20 травня в присутності тільки найближчих родичів та друзів зірки Холостяка 9 розписалися.

А 12 серпня відбулась пишне весілля Микити Добриніна і Даші Квіткової.

Зазначимо, що Даша Квіткова вже вдруге за останній тиждень опинилася в лікарні. Так, зовсім недавно вона злягла на лікарняне ліжко з сильним болем у животі, який, за словами зірки, був "ніби її різали ножем".