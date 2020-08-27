Боль была невыносимой: победительница Холостяк-9 попала в больницу

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Даша рассказала, почему она очутилась в больнице

Холостяк-9 Никита Добрынин и его жена, победительница проекта Даша Квиткова только недавно вернулись из свадебного путешествия, которое провели в турецком Белеке. 12 августа пара отыграла пышную свадьбу в самом сердце Киева на берегу Днепра, хоть торжество обошлось влюбленным в кругленькую сумму, но прошло идеально. По прилете домой из Турции с Дашей случилась неприятность – 26 августа девушка по скорой попала в больницу.

Подробностями случившегося победительница Холостяк-9 поделилась в разделе "сторис" Instagram. Она записала несколько коротких видео и пояснила, что с ней произошло.

"В пять утра я проснулась от боли. Сначала она была приглушенная, но потом усилились. В 7 утра я разбудила Никиту с просьбой вызвать мне скорую помощь. Боль была невыносима, как будто меня резали ножом. Очень круто, что меня очень быстро увезли в больницу. Я впервые ехала на скорой помощи", - поделилась Даша.

Скриншот видео (instagram.com/kvittkova)

Девушке вкололи пару уколов обезболивающего и взяли анализы, назначили лечение, выписали лекарственные препараты и оправили домой. Сейчас Даша чувствует себя хорошо.

Также она показала пару кадров из больницы. Рядом с Дашей все время находился встревоженный Никита. "Съела паровую котлету и пюре в больнице. Чувствую себя самым счастливым и сытым человеком", - подписала она фото.

В больницу Дашу сопровождал Никита (фото:instagram.com/kvittkova)

Напомним, что ранее Даша Квикова раскрыла правду о ссорах с мужем и рассказала об их отношениях.