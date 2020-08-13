Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли роскошную свадьбу: фото и видео с торжества

Никита Добрынин и Даша Квиткова (фото: instagram.com/stbua)

Красивая свадебная церемония прошла на берегу Днепра

Главный герой 9 сезона шоу Холостяк Никита Добрынин и победительница проекта и его возлюбленная Даша Квиткова стали первой парой в истории реалити в Украине, которая не только осталась вместе после его окончания, но и официально поженилась. Влюбленные расписались еще 20 мая, однако в связи с карантином были вынуждены перенести торжество на более позднюю дату. И вот это свершилось - 12 августа они устроили пышное свадебное торжество в Киеве.

Трогательными и яркими фото 21-летняя Даша и 32-летний Никита поделились на своих страничках в Instagram. Красивая церемония состоялась на берегу Днепра под открытым небом - к слову, жениху и невесте пришлось менять локацию за 2 недели до свадьбы, так как в изначальном месте соседи были против шума.

Даша Квиткова и Никита Добрынин устроили роскошную свадьбу (фото: instagram.com/kvittkova)

Ведущим церемонии стал Мишель Сайкали, а развлекали молодых и гостей такие артисты, как Kazka, Оля Цибульская и Ирина Билык.

Невеста в этот день сменила два подвенечных платья: одно из них — более легкое и удобное для танцев от Yves Saint Laurent, а второе предназначалось для церемонии и фотосессии на фоне вечернего города.

Во время активной подготовки к самому празднованию Квиткова показала нежное фото с подружками невесты, которые были в одинаковых зеленых платьях.

Также звездная невеста показала свой нежный макияж и изысканную прическу.

"Пищу от счастья!!!! Это случилось", - написала Даша.

Даша Квиткова восхитила нежным и элегантным свадебным образом (фото: instagram.com/kvittkova)

Добрынин же был в классическом сером костюме в мелкую клетку и белой рубашке.

Даша Квиткова и Никита Добрынин счастливы и влюблены (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Среди гостей был и ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник с женой Кристиной, который поделился трогательными видео с церемонии.

Даша и Никита разделили этот день с самыми близкими друзьями (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Ранее Холостяк-9 Никита Добрынин с женой высказались о проблемах свадебного торжества, которое запланировано на12 августа в Киеве.

Напомним, Холостяк-9 Никита Добрынин раскрыл главный секрет счастливых отношений с победительницей шоу.