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Больше не холостяк: Никита Добрынин и Даша Квиткова официально расписались (видео важного момента)

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.05.2020 - 14:52
Больше не холостяк: Никита Добрынин и Даша Квиткова официально расписались (видео важного момента)
Никита Добрынин и Даша Квиткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Предложение Даше Никита сделал в январе этого года

Холостяк-9 Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова сегодня, 20 мая официально стали мужем и женой. Звездная ТВ-пара решила не откладывать этот важный день из-за пандемии коронавируса в Украине. Хотя пышный праздник все же пришлось отложить. Как ранее сообщала пара, пышное торжество пройдет или в августе, или уже осенью этого года. А вот дата росписи осталась неизменной! Поздравить молодоженов поспешили их друзья.

Более того, в сети также появились первые виде с росписи уже экс-Холостяка и “холостячки”. на важном для пары событии присутствовали их близкие друзья, которые и поспешили сделать несколько видео и фото. Также видео было опубликовано на youtube-канале Glam Wish!

Холостяк-9 Никита Добрынин и Даша Квиткова официально стали мужем и женой - момент росписи!

Наконец-то, можно рассмотреть свадебный образ Квитковой. Для росписи она на заказ пошила себе оригинальное мини-платье белого цвета. Платье с корсетом оголяет плечи девушки. Изысканный и очень женственный образ дополняют белые босоножки с застежкой на щиколотке. Волосы Даша распустила, а макияжа сделала с акцентом на выразительные глаза.

Никита же выбрал расслабленный костюм серого оттенка в клетку. Вместо рубашки - белая футболка. А вместо туфель - белые прогулочные кроссовки-кеды.

Больше не холостяк: Никита Добрынин и Даша Квиткова официально расписались (видео важного момента)

Больше не холостяк: Никита Добрынин и Даша Квиткова официально расписались (видео важного момента)

Фото: instagram.com/dmitry_dir

Напомним, Никита Добрынин из Холостяк-9 серьезно намерен застраховать возлюбленную.

Автор: Юля Петрова

Теги Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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