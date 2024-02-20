Нікіта Добринін закрутив новий роман і відповів, чи познайомив свою обраницю із сином

Нікіта Добринін розповів про нові стосунки

Довгий час ведучому приписували роман з блогеркою Чарою Хорив. Однак він спростував ці чутки, зазначивши, що їх пов’язує лише дружба.

Натомість Нікіта поділився, що його серце наразі зайняте іншою.

"У мене немає з нею (Чарою - прим. ред.) роману. У нас з нею прекрасне дружнє спілкування і мені це приємно. Зараз моє серце не вільне. Вона (нова дівчина - прим. ред) займається зовсім іншим. Я радий, що вона не з моєї, не з публічної сфери", - розповів Добринін.

Також він додав, що його 2-річний син Лев ще не знайомий з новою обраницею.

Нікіта Добринін із сином (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Шоумен каже, коли він зрозуміє, що їхні стосунки стали більш серйознішими, знайомство обов’язково відбудеться.

"Якщо я буду розуміти, що це надсерйозні стосунки, то я з радістю буду знайомити з Левом. Поки ще не знайомив", - пояснив Добринін.

Нагадаємо, Нікіта двічі був одружений. Першою його дружиною стала ведуча Євгенія Головіна.

Уже після чотирьох років подружнього життя закохані розійшлися. Як зазначив Добринін, причиною тому став його молодий вік і неготовність до серйозних стосунків.

Вдруге Нікіта одружився з блогеркою Дашою Квітковою, з якою він познайомився на шоу "Холостяк". У них є син Лев.

Однак у минулому році стало відомо про їхнє розлучення.

Вони залишилися у хороших батьківських стосунках заради дитини. Відомо, що Лев живе тиждень с мамою, тиждень - з татом.